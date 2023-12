Ana Obregón renuncia a presentar las campanadas: "No me quiero separar de mi niña"

Ana Obregón, una habitual en la cita televisa de la última noche del año, ha renunciado a presentar las campanadas de este 2023 porque prefiere celebrar la salida de año con su nieta que nació el pasado mes de marzo fruto de un vientre de alquiler inseminado con el semen preservado de su hijo Aless, fallecido en 2020.

"He dicho que no porque mira, de verdad, no me quiero separar de mi niña; es su primer año. Ya sé que estará dormidita, pero me da igual, yo quiero estar a su lado mirándola y eso no me lo quita ni la Puerta del Sol", ha asegurado Ana Obregón en un evento de una de las marcas que es embajadora. Asimismo ha señalado que ahora sus prioridades son otras ya que la retransmisión de las campanadas es alho que lleva haciendo "desde el 84 y ahora estamos en 2023".

Además, ha relatado como están siendo los primeros meses de su nieta con la que está viviendo experiencias que sus compromisos laborales le arrebataron con su hijo: "Duerme de maravilla, cada cinco horas le doy el bibi. Estoy volviendo a una etapa que desgraciadamente como cualquier madre con mi hijo no pude porque trabajaba muchísimo".

Ya hace unos meses se refirió a las críticas acerca de la maternidad subrogada y de que haya tenido a la niña teniendo ella 68 años, Obregón no le daba ninguna importancia. "Cuando tienes que enterrar a tu único hijo, cualquier cosa o crítica que escuches, ¿sabes lo que me hace? cosquillas, cosquillas absolutas".

"Anita va a recibir todo mi amor, el de sus tíos, que tiene doce y vienen a casa cada segundo para ver a su sobrina, el de sus primos... Tiene una familia inmensa y cuando yo no esté, va a estar más protegida que la hija de Robert de Niro", declaró.