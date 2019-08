Los acusados de violar a una joven en Bilbao acuden a firmar a los juzgados a la espera de las pruebas de ADN

Es el segundo día en el que los cuatro jóvenes tienen que firmar en el juzgado de Bilbao, una medida impuesta por la juez para dejarles en libertad.

Aún no ha podido determinarse su implicación en la violación múltiple cometida el pasado fin de semana, la joven agredida no pudo identificarlos a ciencia cierta, por lo que se está a la espera de que las pruebas recogidas, como las de ADN, puedan determinar si son o no culpables, o si los agresores están o no en la calle. Lo que sí se ha dado credibilidad es que fueron seis los agresores, dos de ellos están ya en la cárcel.

Seguro que te interesa...

Los autores de la violación en grupo en Bilbao arrojaron 17 euros a la víctima después de agredirla