Se acabaron las excusas, ya se puede bloquear a menores el contenido inadecuado en internet

Ya es ilegal que los menores accedan a contenidos no aptos para ellos en internet, como lo es que los menores de 14 años utilicen las redes sociales. De hecho, las empresas proveedoras de internet y las páginas web, se exponen a multas si incumplen la ley que les obliga a verificar la edad de sus usuarios. Pero hasta ahora se han excusado justificando que no existía otras fórmulas que las de fijar una casilla donde autodeclarar la mayoría de edad o utilizar un intermediario que verificara esos datos. Son fórmulas que la directora de la Agencia Española de Protección de Datos, Mar España, califica de "ineficaces, porque no ofrecen certidumbre sobre la veracidad de los datos y porque dejan expuestos a los menores al desvelar que lo son".

El sistema de verificación diseñado por la Agencia permitirá a los proveedores comprobar que el usuario que accede a sus páginas está autorizado para ello, sin que se tenga que desvelar ni la edad ni otros datos y se apoyará en una herramienta en la que trabaja la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre -aunque están abiertos a otras fórmulas- para acreditar esa autorización a través de un código QR, un sistema como la firma electrónica o incluso el DNI electrónico. Esta aplicación estará lista en el primer semestre de 2024.

El desarrollo del cerebro no se completa hasta los 25 años

El desarrollo de ambas iniciativas nace de la preocupación por unos datos que cada vez avalan más informes: los menores consumen contenidos ilícitos de internet desde edades muy tempranas. El 60% de los adolescentes españoles consumen pornografía, dos de cada tres, porno duro y violento, y se inician en el consumo, de media, a los 12 años. "El consumo de pornografía -explica Mar España- está provocando en los menores problemas graves en su neurodesarrollo, problemas de salud mental. Se está viendo afectada su capacidad de atención, su aprendizaje, su desarrollo emocional y su formación en género. Está propiciando la creación de actitudes agresivas. Cada vez hay mayor número de menores delincuentes y menores víctimas".

Con esta herramienta, la Agencia de Protección de datos demuestra que técnicamente es posible proteger a los menores del acceso a contenidos inadecuados -y el filtro no es sólo para pornografía, también para otros contenidos como violencia, apuestas online o compra de alcohol por internet- sino que a la vez garantiza el anonimato de los adultos en su navegación por internet.