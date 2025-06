Fin a las llamadas spam desde móviles: entra en vigor la prohibición del Gobierno

El plan del Gobierno contra las estafas de suplantación de identidad y por SMS marca desde este sábado un nuevo hito en su desarrollo, cuando se cumplirán tres meses de su puesta en marcha el pasado 7 de marzo.

Este sábado entran en vigor dos de las medidas más destacadas contenidas en este plan, según el calendario de aplicación recogido en una orden del Ministerio de Transformación Digital que publicó el BOE el pasado 15 de febrero.

Por un lado, los usuarios ya no podrán recibir llamadas y SMS que son de origen internacional, pero que simulan haber partido de un número español para engañar al ciudadano, una de las prácticas más comunes en los intentos de fraude telefónico.

Asimismo, desde este sábado ya no se podrán realizar llamadas comerciales desde números móviles, ya que otra parte importante de las estafas se producen cuando el ciudadano recibe llamadas procedentes de móviles nacionales que no tiene guardados en su agenda, por lo que no puede identificar al llamante.

Además, desde este sábado solo podrán efectuarse llamadas comerciales con numeración geográfica, numeración atribuida específicamente para comunicaciones comerciales, o desde números 800 y 900. De esta manera, el usuario podrá identificar de manera más clara cuándo se trata de una llamada comercial. Los 800 y 900 han dejado de estar restringidos exclusivamente a la recepción de llamadas, permitiendo también que puedan emitirlas.

La última medida del plan que entrará en vigor es la creación de una base de datos oficial con los códigos alfanuméricos que utilizan las empresas y las administraciones públicas como identificadores en los SMS. Esta medida, por su complejidad técnica, no será de aplicación hasta pasados 15 meses desde la publicación de la orden ministerial.

Esta base de datos, que será gestionada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), permitirá registrar y verificar dichos identificadores. Así se garantizará la autenticidad de las comunicaciones, se protegerá la identidad de las entidades legítimas y se facilitará la detección y bloqueo de intentos de suplantación.

Desde el pasado 7 de marzo, los operadores tienen en virtud del plan la obligación de bloquear numeraciones que no corresponden a ningún usuario ni servicio. Desde entonces, están bloqueando una media de 235.600 llamadas y 10.000 SMS al día, con un total de 14 millones de llamadas canceladas. Telefónica se adelantó a la fecha tope para poner en marcha esta obligación ejecutando el bloqueo de estas llamadas desde comienzos de abril, según informaron fuentes de esta compañía.