El abogado de 'La Manada', molesto por la protesta de activistas: "Es una forma de presionar al tribunal"

Antes de entrar a la sala, el abogado de los acusados ha expresado su malestar por la concentración de apoyo a la víctima ante los juzgados.

Al letrado le ha molestado la protesta de mujeres porque dice que es una forma de presionar.

"Lo que no me parece tan lógico es que la gente se manifieste frente a un tribunal para presionarle para que la resolución sea la que estiman. Esto no se trata de creer o no creer. El 'Yo sí te creo' es un eslogan que sirve como eslogan político, pero nunca para un procedimiento judicial. No se trata de creer, sino de demostrar", ha dicho.

