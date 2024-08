Un podólogo advierte sobre el uso de las chanclas y explica por qué limitarlo

Es el calzado predilecto del verano. Quién no las emplea cuando llega el calor ya sea para estar por casa, salir a la calle o ir a la playa o piscina. Hablamos de las chanclas, que por su comodidad reinan en los pies durante el verano.

Sin embargo, abusar de las chanclas nos puede llevar a tener diversos problemas de salud. Su ligereza hace que no tengan las propiedades de un zapato o zapatilla tradicional lo que lleva a que su abuso cause problemas musculares tanto en el pie como en la musculatura de la pierna. Es probable que cuando has llevado las chanclas durante un periodo prolongado, hayas notado calambres en los gemelos o pesadez de piernas.

Asimismo, la fascitis plantar es otra de las grandes acompañantes de las chanclas. Esa molesta sensación de ardor en la planta del pie que se acentúa especialmente al despertar y cuando pasamos tiempo de pie.

El programa de Antena 3 'Y ahora Sonsoles' se ha puesto en contacto también con el podólogo Jaime García Latorre, CEO de Podoteam, que confirma que es habitual recibir pacientes en su consulta con patologías derivadas del abuso de las chanclas.

Cuando usar chanclas

"No es que estén prohibidas, pero hay que hacer un uso racional de ellas. En este caso, sería para piscinas, playas y poco más", comenta el experto que recomienda en caso de usarlas que aporten la mayor sujeción posible al pie ya que las lesiones como esguinces vienen de la falta de sujeción del tobillo.

Otro de los grandes problemas es la fascitis plantar, una molesta dolencia que trae complicaciones al que la sufre ya que sus molestias perduran durante semanas e incluso meses. Por tanto, opta por usar las chanclas solo en lugares como la playa o la piscina y utiliza calzado preparado para el resto de tu día ya que la salud de tus pies lo agradecerá.