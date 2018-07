El Príncipe señala la importancia de escuchar las opiniones de los jóvenes

En uno de los encuentros senior-junior programados entre personalidades que han alcanzado el éxito profesional y jóvenes con inquietud emprendedora, el presidente del Grupo Planeta, José Manuel Lara, ha transmitido una serie de consejos y reflexiones a la estudiante de ingeniería Superior Aeronáutica Laia Ramió. Y ha llamado también a que la sociedad asuma que no ha sido capaz de crear una coyuntura y un ambiente que ilusione a los jóvenes. No les hemos ayudado y no les hemos prestado la ayuda suficiente, ha añadido.

De los 23 ponentes que intervienen en esta jornada en este II Foro Impulsa, destaca la presencia del niño alemán Félix Finkbeiner -de 13 años- creador de la iniciativa internacional The Plant-for-the-Planet Children Initiative. Persigue la plantación de Un Millón de árboles en todos los países del mundo a cargo de niños. Durante la fotografía de familia junto a los ponentes, este intrépido jovencito no ha dudado en tapar la boca del Principe -mientras ambos posaban ante las cámaras- para dar muestra así del eslogan de su campaña "Para de hablar y empieza a plantar".