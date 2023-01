Una Youtuber francesa pide el suicidio asistido por sus problemas mentales: "He llegado al límite"

Olympe es el nombre de una YouTuber francesa que sufre Trastorno de Identidad Disociativo (TID) y Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). Su historia está plagada de duros episodios que han convertido su vida en un infierno. A sus enfermedades, se unen los múltiples abusos que sufrió de niña. Fue violada hasta en cinco ocasiones de adolescente y sufrió acoso escolar. Asegura que todas esas secuelas le han llevado al extremo y ha llegado a su límite a los 23 años.

"Aunque soy una persona muy resistente, tengo mis límites como cualquier ser humano, y mis límites han llegado al extremo durante años. Estoy muy cansada y no le digo a nadie que esa es la solución (suicidio asistido) y no deseo que nadie tenga un día que pensar en eso", ha comentado a sus seguidores.

Olympe, cuyo verdadero nombre es Lily, explicó que ya está en contacto con médicos en Bélgica y todo está arreglado para fin de año. Sin embargo, ella no descarta la posibilidad de un cambio en su vida como para reconsiderar su postura.

"Todavía quiero disfrutar de ciertas cosas. No estoy cerrada a que algo suceda y me haga cambiar totalmente de opinión, aunque no creo que vaya a suceder, porque no tengo una base lo suficientemente positiva en mi vida que compense mis problemas, mi pasado y mi cerebro roto", ha asegurado a sus seguidores.

El impactante anuncio de Olympe ha generado controversia y un acalorado debate entre sus fans. Desde los que le piden que se lo replantee a los que la acusan de buscar protagonismo. Tanto es así, que ha borrado el post original en Instagram después de recibir reacciones negativas, sin embargo, luego ha publicado otros dos videos que confirman su decisión.

El año pasado, Shanti De Corte, también de 23 años, decidió terminar con su vida en Bélgica al alegar que sufría una angustia mental 'insoportable'. Fue una de las víctimas del ataque terrorista del ISIS en Bruselas en 2016. Las graves secuelas psicológicas no mejoraron con el tratamiento psiquiátrico y medicamentos. Finalmente decidió morir en mayo de 2022.