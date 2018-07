Víktor Yanukóvich anuncia elecciones presidenciales anticipadas en Ucrania

El presidente de Ucrania, Víktor Yanukóvich, anunció hoy que se celebrarán elecciones presidenciales anticipadas, la principal demanda de la oposición, en un mensaje a la nación. Además, dio inicio al proceso restitución de la Constitución aprobada durante la Revolución de Naranja de 2004, lo que limitaría sus facultades como jefe del Estado en favor del Parlamento.

Yanukóvich también abre un procedimiento para la formación de un Gobierno de confianza nacional, según un comunicado publicado por la Presidencia ucraniana. "En estos trágicos días, cuando Ucrania ha sufrido graves pérdidas, cuando ha muerto gente a ambos lados de las barricadas, considero mi deber, en memoria de los fallecidos, declarar que no hay nada más importante que la vida humana", dijo.

El presidente agregó: "No hay pasos que no podamos dar juntos para restablecer la paz en Ucrania". "Anuncio los pasos que hay que dar para restablecer la calma y evitar más víctimas en la confrontación", afirmó al comienzo de su alocución. En su mensaje Yanukóvich no menciona plazos para la aprobación de la Constitución de 2004 y la convocatoria de elecciones, aunque algunos medios hablan de que en 48 horas entrará en vigor la nueva Carta Magna.

En cuanto a las elecciones, algunas fuentes locales informaron de que los comicios presidenciales se celebrarán a finales de este año y no en 2015 como estaba previsto. Previamente, la Presidencia ucraniana anunció un acuerdo entre Yanukóvich, los líderes de la oposición y los representantes de la Unión Europea para poner fin a la crisis política en Ucrania.

"El presidente de Ucrania hará concesiones en aras del restablecimiento de la paz", declaró poco antes de anunciarse el acuerdo la diputada y consejera de Yanukóvich, Anna Guerman. Las negociaciones para poner fin a la violencia se intensificaron anoche después de una jornada sangrienta en la que murieron decenas de personas, muchas de heridas de bala.

Según informó antes la Presidencia, los términos del acuerdo deberían quedar plasmados en un documento cuya firma fue anunciada en principio para las 12.00 hora local (10.00 GMT). Las últimas cifras oficiales señalan que desde el martes, cuando estalló el brote de violencia han muerto en Kiev un total de 80 personas, cifra que los opositores elevan a más de cien.