Maduro, proclamado presidente electo de Venezuela

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, ha proclamado este lunes al vencedor de las elecciones presidenciales del domingo, Nicolás Maduro, como presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela.



La presidenta del Consejo Nacional Electoral ha iniciado su discurso en la sede del organismo de control electoral acompañada por el propio Maduro, al que ha dedicado sus primeras palabras saludándole por vez primera como "presidente electo" de Venezuela.



Lucena ha realizado este anuncio sin esperar a las auditorías de los comicios solicitada por el principal candidato opositor, Henrique Capriles Radonski, que ha perdido con el 48,97% de los votos frente al 50,75% conseguido por Maduro.

Capriles ha asegurado que no reconocerá el resultado de estos comicios "hasta que se cuente cada voto", por lo que ha pedido [[LINK:INTERNO||||||una auditoría de todos los colegios electorales]]. Maduro no se ha negado a este estudio, aunque ha advertido de que las instituciones no se paralizarán y que si el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha dictaminado su victoria, se continuará con todas las ceremonias.



Por ello, el Ejecutivo, a través de Venezolana de Televisión, ha convocado un acto para este lunes en la plaza Caracas para celebrar y proclamar la victoria de Maduro en las elecciones. De esta forma, el Ejecutivo ha solicitado que los simpatizantes del sucesor del presidente Hugo Chávez celebren en las calles de Venezuela la victoria del candidato del PSUV hasta este viernes, cuando está previsto que jure el cargo como jefe de Estado.

Maduro, candidato del chavismo [[LINK:INTERNO||||||tras la muerte, el pasado 5 de marzo, de Chávez]], logró 7.505.338 votos, el 50,66%, y superó por 234.935 votos al candidato de la oposición, Henrique Capriles, que obtuvo 7.270.403 (49,07%), según informó el Consejo Nacional Electoral con el 99,12% de los votos escrutados.

Capriles: "Sin recuento, el presidente es ilegítimo"

El candidato opositor a la Presidencia de Venezuela afirmó que mientras no se recuenten los votos de las elecciones del domingo Venezuela tendrá un "presidente ilegítimo". Capriles escribió un mensaje de twitter en el que dice que "hasta que no se cuente cada voto, auditoría de todo, hay un Presidente ilegítimo y así lo denunciamos al mundo".

"Hay un Presidente ilegítimo!El Pueblo Venezolano tiene el derecho a auditar las elecciones y se conozca la verdad", señaló en un mensaje inmediatamente anterior Capriles, que obtuvo un 49,07 % de los votos, frente al 50,66 % de Maduro, según el Consejo Nacional Electoral.