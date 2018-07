Venezuela defiende el proceso a Leopoldo López y ve peligrosas las críticas internacionales

"Los poderes públicos en Venezuela son independientes, se ha dado una decisión, se ha respetado el derecho al debido proceso, se han respetado los Derechos Humanos", dijo Rodríguez a los periodistas tras reunirse con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon.

El diplomático coreano, según su portavoz, planteó directamente a la canciller la pena de casi 14 años de cárcel impuesta a López durante un encuentro en el que el tema principal era la crisis fronteriza entre Venezuela y Colombia.

La responsable de la diplomacia venezolana, según explicó, recordó a Ban que "hay que ser muy cuidadoso" para no tener dobles estándares cuando se habla sobre el "terrorismo" desde la comunidad internacional.

"Yo le explicaba al secretario general que hay que ser muy cuidadoso, la comunidad internacional, de no estar diciendo que hay un terrorismo bueno cuando se trata de derrocar gobiernos legítimos y constitucionales pero que quizá no sean del agrado de otros estados, y que hay un terrorismo malo. No, el terrorismo es uno solo y juntos tenemos que combatir el terrorismo", señaló.

En ese sentido, comparó el caso con la detención en la cárcel estadounidense de Guantánamo de sospechosos de terrorismo y defendió que allí "no se les respetan sus Derechos Humanos" ni se les da un proceso ajustado a los convenciones internacionales."Están allí presos en jaulas. Se les trata no como personas, se les trata como animales", indicó.

"Y si vamos a comparar sistemas criminales formalmente, entendemos que aquí en este país eso incluso acarrearía pena de muerte, en las distintas modalidades que tienen en Estados Unidos para aplicar la pena de muerte. En Europa la sentencia habría sido incluso mucho más grande", añadió.

La canciller venezolana subrayó que en su país la ley se aplica de forma igual para todos y aseguró que al Gobierno le parece "peligroso que desde algunas voces internacionales se pretenda legitimar los actos de violencia terrorista".

"El estado venezolano es un estado soberano, sus decisiones deben respetarse. Nosotros no opinamos, por ejemplo, de por qué aquí en los Estados Unidos tienen preso a Oscar López Rivera durante 34 años, no por haber cometido actos terroristas ni por violencia, simplemente por ser un independentista", dijo en referencia al líder puertorriqueño.

López fue condenado hoy a casi 14 años de cárcel por haber incitado a la violencia durante una marcha antigubernamental, un fallo que se emitió tras un proceso judicial que, según la defensa, ha sido "injusto"