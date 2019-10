Una vegana denuncia a sus amigos por darle nuggets de pollo cuando estaba borracha

La joven ha explicado muy indignada en las redes sociales que ha denunciado ante la Policía que tres amigos suyos la engañaron cuando estaba borracha para que comiese carne. Asegura que les preguntó si son veganos y que le respondieron que sí.

"Todos piensan que estoy exagerando por una broma, declara, y añade que desde su punto de vista se "aprovecharon mi estado de embriaguez, manipularon mi comida y me humillaron públicamente".

La mujer recalca lleva siendo vegana desde hace 10 años, "no he comido carne desde que tenía aproximadamente 3- 4 años, cuando descubrí de dónde viene la carne. Esto no es ningún secreto y todos en mi vida lo saben y lo respetan, o eso pensé".

Además, cuenta que ella no se enteró de lo sucedido hasta el día siguiente, cuando su hermana le mandó un mensaje para que revisara la historia de Snapchat de sus amigos. "Mostraban el paquete de nuggets y luego mostraban que me los daban (incluida la conversación en la que pregunté si era vegano). Después se reían de mí y fingían ser yo descubriendo que había comido carne". Por ello, afirma que hizo una grabación de pantalla y lo llevó a la policía.