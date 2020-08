Una universidad alemana ofrece subvenciones por no hacer nada

Es en Hamburgo, allí la Universidad de Bellas Artes ha anunciado que 3 personas podrán recibir una subvención de hasta 1.600€, por participar en una forma especifica de "inactividad activa" como parte de una investigación.

¿En qué consiste esto?

Los solicitantes de esta beca deberán elegir una actividad concreta (la que quieran), como puede ser comprar, hablar, usar el teléfono, cualquier cosa, y no hacerla durante un periodo de tiempo, que variará en función de lo que hayan elegido. Por ejemplo, si eliges no dormir, solo puedes hacerlo durante un par de días, pero si decides no comprar, podrías mantenerlo durante un periodo mas largo.

Las propuestas más interesantes serán elegidas para el programa, y se les pagará independientemente de si su intento de inactividad ha salido bien, o no.

Todo esto forma parte de una investigación basada en la pregunta: ¿De qué puedo abstenerme para que mi vida tenga menos consecuencias negativas en la vida de los demás?