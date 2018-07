La Unión Europea se prepara para negociar con Syriza

EL BCE NO RECORTARÁ LA DEUDA AL PAÍS

Los ministros de Finanzas de la eurozona, el Eurogrupo, evalúan la hipótesis de una nueva prolongación del segundo rescate griego, al considerar poco probable que Grecia haya formado Gobierno a finales de febrero tras las elecciones de este domingo y haya retomado y finalizado además en cinco semanas la quinta revisión del programa.

"Podría ser necesario considerar una nueva extensión, pero esto ahora mismo no es un tema que esté listo para una discusión que conduzca a una decisión" en la reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la zona del euro este lunes, señaló un funcionario de alto rango del área de la moneda común. El Eurogrupo únicamente podrá mantener un debate sobre "el camino a seguir" tras las elecciones, porque lo único certero que tendrán los ministros sobre la mesa es el resultado electoral.



La primera [[LINK:INTERNO||||||prolongación de la parte europea de rescate expira el 28 de febrero a medianoche]], de manera que el 1 de marzo ya no habrá ninguna red de seguridad para Grecia, salvo la del Fondo Monetario Internacional (FMI), cuya ayuda continúa hasta finales del primer trimestre de 2016, pero que actualmente está congelada, al igual que el último tramo europeo de 1.800 millones de euros. La troika, de la que forma parte además el Banco Central Europeo (BCE) suspendió a finales de diciembre por medio del FMI, las conversaciones con Atenas hasta que hubiera un nuevo Gobierno.

Una precondición para una nueva extensión es que Atenas lo solicite formalmente y para ello la petición debe llegar a las capitales por un interlocutor "legitimado", explicó la fuente, que por otra parte en una democracia con una Constitución siempre está garantizado, ya sea a través de un Gobierno saliente o uno nuevo. [[LINK:INTERNO||||||El Eurogrupo todavía no ha discutido por cuánto tiempo podría extender el rescate]], pero lo que está claro es que "solo unas cuantas semanas no servirán" para solucionar el problema.

Un alto cargo de la Comisión Europea (CE) dijo recientemente a Efe que la institución propondrá una prolongación de hasta seis meses, teniendo también en cuenta que en marzo Grecia deberá afrontar pagos de 5.000 millones de euros en vencimientos de créditos y bonos y que el BCE no comprará deuda helena hasta julio.[[LINK:INTERNO|||||| El presidente del BCE, Mario Draghi, explicó el jueves que "no hay reglas especiales para Grecia"]], pero que existen algunas condiciones que deben cumplirse antes de que la entidad puede comprar deuda helena, como el mantenimiento de la exención, la existencia de un programa y tener en cuenta el límite del 33% que establece el plan a la compra de deuda de un solo emisor. La entidad con sede en Fráncfort ha ayudado a los bancos griegos al relajar las condiciones para el colateral que acepta a cambio de tener acceso a liquidez.



Por su parte, Benoit Coeure, miembro del consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha afirmado en una entrevista publicada este lunes por el diario alemán 'Handelsblatt' que el organismo no participará en ningún recorte de la deuda de Grecia.

"No le corresponde al BCE decidir si Grecia necesita alivio de la deuda. Sin embargo, está absolutamente claro que no podemos estar de acuerdo con un alivio de la misma, que incluye los bonos griegos que se encuentran en el BCE", ha dicho. Asimismo, ha manifestado que los gobiernos europeos necesitan implementar reformas y consolidar sus presupuestos nacionales para crear un crecimiento sostenible y empleos.