Tsipras: "El pueblo va a elegir a un Gobierno que dará la batalla tanto en Europa como en el país"

El ex primer ministro griego y líder de Syriza, Alexis Tsipras, se mostró optimista de que el pueblo dará hoy su voto a un Gobierno que en los próximos cuatro años "dará la batalla, no solo en Europa sino dentro del país".

"Hemos demostrado que podemos abrir caminos incluso cuando no los hay", dijo Tsipras al depositar su voto en un colegio electoral de un distrito popular de Atenas. Tsipras se mostró optimista de que el pueblo que "tiene el futuro en sus manos", abrirá el "camino hacia una nueva era", dando "un fuerte mandato de cuatro años" al Gobierno.

Anteriormente, Panayotis Lafazanis, el líder de Unidad Popular, el partido recientemente escindido de Syriza, pidió a los griegos que vuelvan a pronunciar un gran "no" como hicieron en el referéndum de julio contra el programa de rescate.

"Invitamos a decir un gran 'no', 'no' a la abstención, 'no' a la lógica de que todos son iguales, y pedimos un nuevo gran 'no' a los programas de rescate y a la austeridad", dijo Lafazanis, quien votó en un colegio electoral del municipio de El Pireo.

El líder de los nacionalistas Griegos Independientes, socio del Gobierno anterior, Panos Kamenos, apeló a la unidad del pueblo y manifestó su esperanza de que "esta noche tendremos Gobierno", aludiendo con ello a su apuesta por renovar el Ejecutivo con Syiza.

La mayoría de las encuestas, sin embargo, ven a los Griegos Independientes, fuera del arco parlamentario o rozando el 3 % mínimo. El dirigente del centrista To Potami, Stavros Theodorakis, por su parte volvió a ofrecerse como socio de coalición, al asegurar que "estamos preparados para convertirnos en la locomotora de los cambios que necesita el país, y estamos dispuestos a hacer pequeños y justos compromisos".

Los colegios electorales abrieron a las 04.00 GMT y cerrarán a las 16.00 GMT. Cerca de diez millones de griegos están llamados a votar hoy en estas segundas elecciones anticipadas en lo que va de año.