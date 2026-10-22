Trump asegura que el fin de la guerra en Ucrania está "más cerca que nunca"

Más de cuatro años después, la guerra en Ucrania está llegando a su fin. Así lo ha confirmado el presidente estadounidense, Donald Trump, después de que su homólogo ruso, Vladimir Putin, haya aceptado reanudar las negociaciones con mediación estadounidense.

Después de obtener también la predisposición de Zelenski para frenar la guerra, el máximo mandatario de EE.UU ha asegurado que el fin del conflicto armado está "quizá ahora más cerca de lo que hemos estado nunca".

"Estuve hablando con Vladímir Putin sobre cómo resolver su guerra con Ucrania y creo que nos estamos acercando a una solución", ha afirmado Trump este miércoles durante una mesa redonda celebrada en la Casa Blanca.

China se suma a la colaboración

Además de Estados Unidos, China también tiene una especial incidencia en el acuerdo de paz. Trump ha confirmado que las conversaciones también implican a China, recordando que el presidente Xi Jinping visitó el país hace una semana.

"El hecho es que a ambos (Rusia y China) les gustaría ver la guerra resuelta. Así que estamos en el proceso de hacer eso con Rusia, y tenemos a China que también está involucrada", ha aseverado el presidente.

La "prisa" de Estados Unidos por acabar con la guerra

La disposición de todos los agentes invita a pensar que el acuerdo podría alcanzarse más pronto que tarde. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha señalado recientemente la celeridad con la que Estados Unidos quiere pactar una reunión "trilateral" entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos para avanzar hacia la paz.

El emisario estadounidense de la Casa Blanca, Steve Witkoff, viajó recientemente a Rusia para cerrar una fecha, algo que ha sido celebrado por el presidente ucraniano, que coincide en la necesidad de cerrar una reunión "lo antes posible".

"Hemos recibido una respuesta de que Rusia, por lo que hemos entendido del encuentro, apoya un encuentro trilateral a nivel de equipos. El lado estadounidense propone hacer esto lo antes posible. Lo apoyamos", ha afirmado Zelensky en declaraciones para la agencia ucraniana Ukrinform.

Sin fecha exacta para la reunión

A pesar de la intención del presidente estadounidense, aún no existe una fecha exacta para llevar a cabo las discusiones. "No sé cuáles serán las fechas finales del encuentro", ha precisado el jefe de Estado ucraniano, apuntando a que la agenda de trabajo está clara.

"La agenda está clara: parar la guerra, acercar más la paz y preparar, tal y como lo veo, preparar todo para un encuentro a nivel de líderes", ha destacado Zelenski en alusión a la cita en la que se reuniría con el presidente ruso, Vladímir Putin.

El diálogo entre las partes está estancado desde febrero debido a la guerra en Irán, aunque desde hace semanas Estados Unidos trata de tomar la iniciativa para relanzar las conversaciones entre Ucrania y Rusia.

Continúan los ataques entre ambos países

Mientras se suceden las negociaciones, Moscú y Kiev siguen intercambiando ataques. Rusia ha disparado esta madrugada 21 misiles balísticos en tres oleadas de ataques contra la capital y contra varias regiones del país, causando destrozos en edificios civiles, incendios y víctimas.

Por su parte, Ucrania ha respondido a los ataques lanzando centenares de drones contra territorio ruso. Zelenski acusa a Moscú de entorpecer los avances negociadores y pide más presión real sobre Putin.