A lo largo de sus catorce años al frente de Venezuela, Hugo Chávez nunca ha dejado indiferente a nadie. Miles de personas le han aclamado enfervorecidas hasta los últimos instantes de su mandato; otras tuvieron que abandonar el país para buscar un futuro mejor. El 'show' de Chávez siempre llamó la atención por sus polémicas declaraciones, sus enfrentamientos con otros jefes de Estado o sus apariciones cantando y hasta bailando en televisión.



La lista de declaraciones polémicas es larga. Cómo olvidar cuando el Rey Juan Carlos perdió la paciencia con él en la Cumbre Iberoamericana de 2007 y le espetó el célebre "¿por qué no te callas?" ante un público anonadado. "Si yo me callo, gritarían las piedras de los pueblos de América Latina que están dispuestos a ser libres de todo colonialismo después de 500 años de coloniaje", dijo Chávez en respuesta a Su Majestad.

Sobre George W. Bush: "Cobarde, asesino, genocida, eres un alcohólico, míster Danger, eres de lo peor"

También inolvidable es cuando en la sede de la ONU en Nueva York, Chávez dijo aquello de "huele a azufre" porque George W. Bush, por aquel entonces presidente de EEUU, había hablado en aquel estrado apenas unas horas antes. "Ayer estuvo el diablo aquí", dijo persignándose.

Pero los problemas con EEUU, sin duda su gran enemigo, no quedaron ahí. "Eres un ignorante míster Danger, eres un burro, o para decírtelo en mi mal inglés, en mi bad English: you are a donkey, Mr. Danger. Cobarde, asesino, genocida, eres un alcohólico, míster Danger, eres de lo peor", así se refería a Bush en marzo de 2006.

En 2008, tras expulsar al embajador de EEUU, dijo lo siguiente: "Váyanse al carajo yanquis de m... que aquí hay un pueblo digno. Váyanse al carajo cien veces. Aquí estamos los hijos de Bolívar, los hijos de Guaicaipuro, los hijos de Túpac Amaru y estamos resueltos a ser libres".



Ese mismo año se jactó ante la Asamblea Nacional de Venezuela de lo siguiente: "Coca no es cocaína, cocaína es la que consumen en Estados Unidos, el primer consumidor de cocaína. Yo mastico coca todos los días en la mañana y miren como estoy". También tuvo para los empresarios venezolanos: "Ser rico es malo, es inhumano. Así lo digo y condeno a los ricos".



En marzo de 2011 aseveró sobre la extinción de la vida en Marte: "No sería extraño que en Marte haya habido civilización, pero a lo mejor llegó allá el capitalismo, llegó el imperialismo y acabó con ese planeta". También acusó a la CIA de esparcir el cáncer en Latinoamérica: "¿Sería extraño que hubieran desarrollado una tecnología para inducir el cáncer y nadie lo sepa hasta ahora y se descubra esto dentro de 50 años? No lo sé, solo dejo la reflexión".



También en Venezuela es recordado por otros episodios, como cuando amenazó a Coca Cola de expulsarla del país porque "bueno, uno puede vivir sin Coca Cola". En 2011 mantuvo una conversación telefónica pública con el presidente de la filial del Banco BBVA: "Usted me está diciendo que el banco no está en venta, pero yo se lo puedo expropiar ya, inmediatamente, si quiero".

En 2006 visitó al presidente de Irán Mahmoud Ahmadineyad y afirmó lo siguiente: "Israel critica mucho a Hitler, nosotros también, pero ellos han hecho algo parecido, qué se yo si peor a lo que hacían los nazis".

El venezolano nunca ocultó asimismo su simpatía por los regímenes sirio y libio, por ejemplo, llegando a calificar a Gadafi de "mártir". Chávez nunca ocultó su admiración por el líder cubano Fidel Castro, sin duda su referente político: "Tú, forjador de historia, maestro, yo lo digo sin complejos, tú eres padre de los revolucionarios de este continente, tú eres el padre nuestro".

Hace dos años llegó a decir que Benedicto XVI no es embajador de Cristo en la Tierra, ya que Cristo está en el pueblo: "El Papa no es ningún embajador de Cristo en la Tierra, como ellos dicen. ¡Por el amor de Dios! ¿Qué cosa es esa? Cristo no necesita embajador, Cristo está en el pueblo".



Chávez siempre se aferró al poder desde 1999 y en 2008 lanzó una enmienda constitucional para eliminar el límite a la reelección: "Si Dios quiere, estoy listo para estar con ustedes hasta el 2019, hasta el 2021. Chávez no se va". En febrero de 2012 dijo en referencia a Henrique Capriles, candidato opositor a la Presidencia: "Tienes rabo de cochino, orejas de cochino, roncas como un cochino, eres un cochino, no te disfraces. Usted irá a gobernar el territorio de Tarzán y la mona Chita, porque aquí no".