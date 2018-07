El Parlamento de Grecia votará este miércoles un nuevo paquete de medidas

El Parlamento de Grecia votará este miércoles un segundo paquete de reformas necesario para garantizar avances en las conversaciones sobre el tercer rescate pactado la semana pasada entre Atenas y los acreedores internacionales.

En caso de que las reformas sean aprobadas, Grecia podrá intentar progresar en las negociaciones por un rescate financiero de 86 millones de euros por parte de los prestamistas internacionales. Pese a que está previsto que la votación se salde con la aprobación de las medidas gracias al respaldo de los partidos opositores, el primer ministro, Alexis Tsipras, quiere evitar nuevos distanciamientos en el seno de su formación.

El primer paquete de reformas desató una rebelión interna en el seno de Syriza. Esta segunda medida, que debe quedar aprobada antes del miércoles por la noche, 'a priori' es menos polémica. "Aún a día de hoy he visto reacciones, he leído comunicados heroicos, pero no he escuchado ninguna propuesta alternativa", dijo Tsipras en la noche del martes. "Syriza como partido debe ser un reflejo de la sociedad, debe recibir las preocupaciones y expectativas de decenas de miles de personas que han puesto sus esperanzas en la formación", ha agregado.

Las nuevas medidas implican la incorporación a la legislación griega de las normas de la UE sobre apoyo a bancos, aprobadas tras la crisis económica de 2008 y con las que se quiere proteger a los contribuyentes en caso de rescate a entidades en problemas. Los cambios señalan a los accionistas y a los acreedores de estos bancos como responsables primarios de las pérdidas. La normativa asociada al rescate también incluye la adopción de nuevas normas para el sistema judicial del país, con el objetivo de acelerar los procesos y recortar los costes.

El comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, indicó el pasado martes que "se ha dado un gran paso" para evitar una salida de Grecia de la zona euro, si bien no ha afirmado específicamente que dicha amenaza haya sido superada.