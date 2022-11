Muere un niño de cinco años en los brazos de sus padres tras tragarse una chincheta

Un niño de cinco años del Reino Unido, Kyle Lewis, murió a principios de noviembre tras tragarse una chincheta de un tablón de anuncios. Pese a los esfuerzos de los médicos, que intentaron reanimarle cuatro veces, el niño falleció dos días después por las lesiones causadas por las paradas.

Según ha publicado el diario 'The Star', el niño tenía el 90 y 95% del cerebro dañado. El niño murió en los brazos de sus padres, Emma y Mark Lewis, que están "rotos" de dolor.

La madre ha contado que el niño falleció después del último abrazo con su padre y su madre. "Su corazón latió por última vez mientras lo abrazábamos", aseguró. Además, la madre, Emma Lewis, ha reconocido que "ni siquiera puedo explicar cómo me siento. Estoy rota".

Varios amigos de la familia han creado una web para recaudar fondos para el funeral de Kyle. La madre habla además del duelo y afirma que "he perdido a mi hijo y no puedo pensar en nada aparte de él en este momento. Es como si no supiera cómo hacer el duelo. No sé cómo sentirme, no sé qué pensar, no sé cómo actuar. Me siento como un robot. Me rompió el corazón, pero sigue siendo mi chico"