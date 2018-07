Merkel y del resto de líderes del PPE arroparán a Rajoy ante la cita del 20D

Rajoy constatará ese respaldo en la jornada de clausura del Congreso del PPE que comenzó el miércoles y en el que participarán la mayoría de primeros ministros conservadores en Europa, representantes de partidos de oposición en países de la UE como Nicolas Sarkozy, y los presidentes del Consejo y la Comisión europeos, Dondald Tusk y Jean Claude Juncker, respectivamente.

El miércoles el Congreso del PPE reeligió al francés Joseph Daul como su presidente y este jueves se anunciarán el resto de puestos en la dirección de esta fuerza política, donde el español Antonio López Istúriz repetirá como secretario general. Y durante la primera sesión ya hubo una sucesión de elogios a las reformas impulsadas por el Gobierno español en la legislatura y un apoyo al PP ante las eleccions generales.

Además, se aprobaron varias resoluciones, entre ellas una sobre la unidad y la integridad territorial de los Estados miembros, un claro mensaje a las pretensiones soberanistas de Cataluña. Una resolución que subraya, entre otras cosas, que en el caso de que un territorio se proclame independiente de un Estado miembro, automáticamente dejará de pertenecer a la UE.

La resolución fue aprobada por mayoría dspués de que varios delegados, como algunos de los representantes del CSU de Baviera, votaran en contra porque, según fuentes populaes, consideraban que se ponía en cuestión la autonomía de las regiones. Rajoy será el encargado de clausurar el Congreso, y el miércoles, en declaraciones a los periodistas a su llegada a la inauguración de este evento, expresó su confianza en que en España no ocurra como en Portugal, donde la izquierda ultima un tripartito para que no gobierne el conservador Pedro Passos Coelho.

No obstante, Rajoy aseguró que no tiene "ni la más mínima duda" de que el PSOE "se aliará con cualquiera con tal de que no gobierne la lista más votada".