'MAY THE 4TH BE WITH YOU'

Mark Hamill se reúne con Biden en la Casa Blanca: "Le pregunté si podía llamarle 'Joe-B-Wan Kenobi'"

Los fans de 'Star Wars' celebran este sábado 4 de mayo el día de la franquicia, 'May the 4th Be With You'.

ondacero.es | Agencias