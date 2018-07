Rusia advierte de que casos como el de Ucrania "son contagiosos" y dice que "no hay que hacerse el listo"

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, ha pedido ante su homólogo ruso, Serguei Lavrov, respeto a la legalidad nacional e internacional en Ucrania, incluyendo la inviolabilidad de las fronteras, la integridad territorial del país y la soberanía nacional "sin injerencias externas".

Además, Margallo ha pedido que se sustituya "la lógica de la confrontación por la de la cooperación" y ha hecho hincapié en considerar a Rusia un socio importante en la resolución de numerosos asuntos clave internacionales. Margallo ha recalcado que la Unión Aduanera que promueve Moscú no tiene que ser excluyente del Acuerdo de Asociación que la UE propuso a Ucrania, sino que habría que avanzar hacia una zona de libre comercio "desde Lisboa a Vladivostok".

En rueda de prensa conjunta en Madrid tras una reunión entre ambos, Lavrov ha avisado por su parte de que en Ucrania se produjo un "[[LINK:INTERNO||||||asalto armado al poder]] y el presidente electo fue apartado por métodos que no están previstos en la Constitución ni en las leyes" y ha advertido de que esos casos "son muy contagiosos y hay que ser consecuente en todas las acciones".

El jefe de la diplomacia rusa ha subrayado que la aceptación o no de los observadores corresponde a las autoridades pertinentes y ha insistido en que lo importante es que [[LINK:INTERNO||||||se cumpla ese acuerdo del 21 de febrero]] porque es la salida a la situación actual y hay que ser "honestos" con los términos recogidos en el mismo. "No hay que hacerse el listo, no hay que engañar a nadie y no hay que tirar de la manta", ha señalado Lavrov.