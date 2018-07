Leopoldo López pide a sus seguidores no rendirse y les llama a una marcha pacífica

Un día después de ser sentenciado a más de 13 años de prisión el dirigente opositor venezolano Leopoldo López ha pedido a sus seguidores, como "único acto de solidaridad", no rendirse en la lucha por "una mejor Venezuela" y los convocó a una marcha pacífica en Caracas el 19 de septiembre.

A través de un carta leída por su esposa, Lilian Tintori, el líder de Voluntad Popular (VP) llamó a la población venezolana a tomar las calles en paz junto a los candidatos opositores a las elecciones legislativas de diciembre para emprender el camino "que abrirá las puertas del cambio" en el país sudamericano.

"El único acto de solidaridad que pido ante mi sentencia es que no se rindan, porque como una vez dijo Gandhi: los caminos de la verdad y el amor siempre han triunfado", leyó Tintori de la carta que López le entregó hoy durante su visita a la cárcel militar de Ramo Verde.

El opositor instó a sus partidarios a salir el 6 de diciembre, fecha de las parlamentarias, "con toda sus fuerzas a votar, a defender en todos y cada uno de los centros electorales, en la propia calle, la voluntad de cambio" de "la inmensa mayoría de los venezolanos".

Tintori explicó que hoy se sintió "encerrada también" en la cárcel de Ramo Verde, de donde, aseguró, no la querían dejar salir para acudir al acto donde leyó la misiva.

Al evento en el oriente de la capital venezolana acudieron activistas de VP, seguidores y decenas de periodistas que esperaron varias horas la llegada de Tintori.

"Durante dos horas y media me cerraron la reja y no me dejaban salir, pero logré sacar un mensaje de Leopoldo para ustedes hoy, después de una larga noche y después de asumir una condena injusta", dijo.

Explicó que conversó con su esposo y ambos concluyeron en que hay que recorrer el país y "no perder un minuto para ganar" las legislativas del 6 de diciembre.

Además, indicó que tras la lectura de la sentencia anoche, llevaron a López a la cárcel y "lo metieron en un calabozo de dos por dos, sin luz y con todas sus pertenencias por el piso".

La esposa de López llamó a los seguidores del líder de VP a "convertir toda la frustración, toda la energía en acción de futuro, de libertad" para "liberar a los presos políticos".

Ante las afirmaciones opositoras de que el juicio contra López ha estado plagado de irregularidades, la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, defendió hoy la independencia de la Justicia caribeña desde la sede de la ONU en Nueva York, en donde sostuvo una reunión con su secretario general,BanKi-moon.

Rodríguez consideró "peligroso" que "desde algunas voces internacionales se pretenda legitimar los actos de violencia terrorista", y puso como ejemplo las del secretario de Estado de EEUU, John Kerry, quien manifestó la "profunda preocupación" del Gobierno estadounidense por la condena a López.

Además la Casa Blanca pidió la liberación del opositor y la de "todos los presos políticos" en Venezuela.

La canciller venezolana subrayó que esta "intromisión" de EEUU ha "pateado" los pasos que se han dado para regularizar las relaciones bilaterales entre los dos países, bajo mínimos desde hace años.

"Exigimos al gobierno de EEUU respeto y no entrometerse en los asuntos internos de Venezuela, ni perturbar La Paz en nuestra Región", agregó la jefa de la diplomacia venezolana en su cuenta de Twitter.

Además de Kerry, varios expresidentes, gobiernos, legisladores y organismos de derechos humanos de América y Europa mostraron su solidaridad con López y rechazaron con calificativos como "injusta" e "infundada" la condena en su contra.

Entre las personalidades que reaccionaron se encuentra el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Rupert Colville y los expresidentes colombianos Álvaro Uribe y Andrés Pastrana.

La oposición venezolana también se solidarizó con su compañero dentro de la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) a través del excandidato presidencial Henrique Capriles o la exdiputada María Corina Machado.

La Justicia venezolana condenó este jueves a López a 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas de prisión por haber incitado a la violencia durante una marcha antigubernamental en febrero de 2014, fallo que se emite tras un extenso proceso judicial.

La condena contra el político venezolano es la mayor esperada para los delitos de instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio atribuidos al dirigente.

Su defensa informó ayer mismo que recurrirá la sentencia.