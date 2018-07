Junts pel Sí reúne a Mas, Junqueras y Romeva en precampaña

Junts pel Sí ha arrancado su precampaña con la primera reunión de trabajo conjunta desde que fuera presentada el pasado julio, a la que han asistido casi todos los miembros de la lista, con Artur Mas, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Carme Forcadell y sus principales nombres al frente. El Recinto Modernista del Hospital de Sant Pau de Barcelona ha sido el escenario de la primera fotografía conjunta de casi la totalidad de los 135 candidatos y la cuarentena de suplentes de las cuatro demarcaciones, con algunas pocas ausencias por cuestiones personales, entre ellas Muriel Casals (Òmnium Cultural).

La reunión, que se ha alargado durante más de dos horas y media a puerta cerrada, se ha dedicado a resolver cuestiones y dudas y marcar los primeros pasos de la estrategia de la lista en esta campaña electoral, y ha servido también para que intervinieran los principales nombres de la candidatura que agrupa a CDC, ERC, entidades soberanistas y otras formaciones políticas. Desde el parón estival y la presentación del 20 de julio en el Museo de Historia de Cataluña, Mas (número cuatro y candidato a presidente), Junqueras (número cinco), Romeva (cabeza de lista) y Forcadell (número tres) no habían coincidido juntos, en una imagen que se repetirá este viernes en el que ya será el primer gran acto público y multitudinario de la candidatura, en el Paseo Lluís Companys de Barcelona.

Al acto han asistido también los cabezas de lista de las demarcaciones de las otras tres provincias catalanas, entre ellos el cantante Lluís Llach, que encabeza la de Girona. Ha sido un encuentro en el que se ha tratado "cómo se estructurará la campaña, el mensaje, por qué estamos en este proyecto y el trabajo que tenemos que hacer los últimos días antes del 27S", ha relatado el propio Romeva posteriormente.

De hecho, ante los que quieren "tergiversar" el mensaje de la candidatura, Romeva ha reivindicado la "transversalidad" de la lista como "garantía" precisamente de su éxito y como "reflejo" de la sociedad catalana. Romeva ha sido preguntado en una rueda de prensa tras la reunión sobre la permanencia o no de una Cataluña independiente en la UE, después de que el presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, haya "rectificado" esta tarde sus "inexactas" palabras al respecto y haya asegurado que "no hay base jurídica para afirmar que quedaría fuera" en caso de secesión.

Sànchez había admitido que "es indiscutible" que una eventual Cataluña independiente quedaría "transitoriamente" fuera de la Unión Europea, aunque eso no significaría dejar el euro y se mantendrían "acuerdos de relación" y "las condiciones que tiene en relación con Europa". Romeva, exeurodiputado de ICV durante dos legislaturas, ha aseverado que "no hay nada escrito" ni tampoco "hay un procedimiento sobre cómo debería hacerse", por lo que "todo depende de cómo se gestione políticamente la cuestión".

"Desde esa perspectiva, es muy importante, necesario y fundamental que el 27S haya una mayoría clara, un mandato democrático claro de que esto es lo que quiere el pueblo catalán. Lo que suceda dependerá y estará muy condicionado a este mandato. El orden de factores debe pasar por tener primero ese mandato democrático y la secuencia de los hechos vendrá después", ha dicho. Pero Romeva también ha reclamado una victoria clara del 'sí' ante la posibilidad de que, en la noche electoral del 27S, "desde las estructuras del Estado" se contabilicen los votos favorables y contrarios a la independencia.

"Nosotros tenemos muy claro cómo se tiene gestionar el 'sí', con garantías y mandato democrático. La cuestión es quién gestionaría el 'no'. Se lo apropiará el Gobierno del PP persiguiendo la tónica que hemos sufrido los últimos años, de restricción democrática, económica, en inversiones y menos autogobierno", ha dicho. De hecho, ha alertado que, de vencer el 'no' a la independencia, las "consecuencias serán muy desfavorables", motivo por el que ha considerado "muy importante" que haya una victoria "incuestionable e incontestable del 'sí', porque si no tendremos muchas dificultades para gestionar cualquier escenario que no sea éste", ha dicho.