Jimmy Morales gana los comicios en Guatemala, pero habrá segunda vuelta

El candidato a la Presidencia de Guatemala Jimmy Morales, del Frente de Convergencia Nacional (FCN), es el virtual vencedor de las elecciones generales celebradas este domingo, aunque será necesaria una segunda vuelta para conocer al próximo mandatario del país.

De 46 años, el actor, quien no dudó en autoproclamarse como ganador a pesar de que el escrutinio no ha finalizado, agradeció a Dios la victoria, quien, a su juicio, bendijo y ayudó para saborear la gloria. Con un 82,21 por ciento de las mesas contabilizadas (16.079 de las 19.582 existentes), Morales se perfila como el ganador de estos comicios, con el 25,70 por ciento del apoyo electoral (1.046.514 votos), que no es suficiente para evitar una segunda vuelta, fijada para el 25 de octubre.

Licenciado en Administración de Empresas, aunque más conocido por su trabajo de cómico en televisión en el programa "Moralejas" junto a su hermano Sammy, ha sido la gran sorpresa de las 14 candidaturas que peleaban por la Presidencia del país. Él mismo reconoció, en declaraciones a la prensa, que su victoria era inesperada, pero que la vinculación de muchos partidos con la corrupción fue el detonante de que la población acudiera de forma masiva a las urnas y le otorgara su confianza a través del voto.

Según el Tribunal Supremo Electoral (TSE), estos comicios, los octavos desde que se instauró la democracia en 1986, se convirtieron en históricos en cuanto a participación, ya que el 79 por ciento de los más de 7,5 millones de guatemaltecos llamados a las urnas acudieron a ejercer su derecho a voto.

La participación más alta en unos comicios se había registrado en 2011, con un 69,34 de asistencia de los 7,34 millones inscritos en el padrón en aquel entonces. De los 22 departamentos que tiene Guatemala, Morales ha sido el claro vencedor en la capital, en Guatemala (con un 35,50 por ciento de apoyo con el 95,86 por ciento de mesas escrutadas); en Sacatepéquez (con un 33,51 por ciento del 87,94 por ciento recontado) y en Chimaltenango (con un 33,74 por ciento del 84,34 por ciento revisado).

Ahora la duda se centra en quien será el que consiga el pase a la segunda vuelta, que se celebrará el 25 de octubre. Y es que el resultado no le bastará a Morales para alcanzar el bastón de mando de la República, al no conseguir la mitad más uno de los apoyos necesarios. Hasta el momento el segundo puesto lo ocupa Manuel Baldizón, de Libertad Democrática Renovada (Lider), con un 18,64 por ciento, aunque seguido muy de cerca por la exprimera dama Sandra Torres, de Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que tiene un 17,98 por ciento.

El abogado y empresario Baldizón, con 759.190 votos, y la ex empresaria textil Torres, con 732.257, mantienen la lucha por poder tener una segunda oportunidad en una segunda vuelta. Ante estos resultados, Baldizón no se ha pronunciado, mientras que la exprimera dama de la nación optó por colgar en su cuenta de Twitter un mensaje que rezaba: "El pueblo ha hablado y los políticos debemos escuchar su voz. Debemos esperar resultados finales con calma". El Tribunal Supremo Electoral (TSE) dijo que hasta hoy al mediodía no ofrecerá nuevos datos oficiales, aunque a través de su página web irá emitiendo, minuto a minuto, el resultado.