Jimmy Carter anuncia que el cáncer se le ha extendido al cerebro

"Primero pensé que me quedaban solo unas pocas semanas. Ahora está en las manos de mis doctores y de Dios. Estoy listo para cualquier cosa", aseveró Carter.

Carter, de 90 años, indicó en rueda de prensa en el Centro Carter, en la ciudad estadounidense de Atlanta, en su estado natal de Georgia, que el cáncer se le detectó en el hígado y se le ha extendido al cerebro.

El expresidente explicó que tiene cuatro pequeños focos en su cerebro y comenzará hoy mismo con la radiación.

Carter indicó que los médicos que le tratan en el hospital universitario Emory en Atlanta, realizarán varios escáner en los próximos meses para determinar cuál fue el origen del cáncer.

"Voy a tener que reducir drásticamente mis obligaciones", dijo Carter, que se ha mantenido muy activo desde que dejó la Presidencia.

Carter informó de que en la operación del pasado 3 de agosto se le retiró un 10% del hígado y que en ese momento los doctores ya sabían que se había extendido a otras partes del cuerpo.

El expresidente indicó, asimismo, que por ahora no se ha sentido débil y no ha notado los síntomas de la enfermedad.

"Me siento bien, no he tenido dolor o debilidad", indicó el político demócrata sobre su estado.

El político demócrata tiene un amplio historial de cáncer en su familia, pues su padre y tres hermanos murieron de cáncer de páncreas y su madre tuvo cáncer de mama, que luego también hizo metástasis en el páncreas.

A pesar de lo avanzado de su edad, Carter aseguró que nunca consideró no luchar contra esta enfermedad porque confía plenamente en los doctores del hospital Emory, donde es profesor.

La rueda de prensa de hoy sigue a un comunicado del pasado 12 de agosto del Centro Carter en la que se informó de que una operación quirúrgica en el hígado reveló que el expresidente tenía cáncer "en otras partes del cuerpo".