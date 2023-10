Guterres condena la "tergiversación" de sus palabras y subraya que no justificó los ataques de Hamás

El secretario general de la ONU, António Guterres, se ha confesado "impactado" por la "tergiversación" del discurso pronunciado el martes ante el Consejo de Seguridad y, tras la ola de críticas vertidas por autoridades israelíes, que han incluido una petición de dimisión, ha subrayado que en ningún momento "justificó" los "actos de terrorismo" perpetrados por Hamás el 7 de octubre.

"Es falso. Hice lo contrario", ha dicho este miércoles durante una breve declaración sin preguntas ante los medios, en la que ha citado algunos extractos de su discurso para recordar que condenó las acciones de Hamás sin paliativos, incidiendo incluso en que ningún "agravio" histórico podía servir como eximente para las masacres cometidas.

"Creo que es necesario dejar las cosas claras, especialmente por respeto a las víctimas y a sus familias", ha enfatizado Guterres, sin aludir en ningún momento a Israel ni a las medidas que ha adoptado como represalia por sus palabras, que incluyen una negativa a conceder visados a los enviados de la organización internacional.

El martes, Guterres abrió la sesión del Consejo de Seguridad dedicada a la escalada de las tensiones en Oriente Próximo con un discurso en el que denunció las "claras" violaciones del Derecho Internacional y repartió críticas entre ambas partes. El máximo responsable de la ONU condenó frontalmente los atentados de Hamás, pero también recordó las raíces históricas del conflicto.

Así, apuntó por ejemplo que los "horribles" ataques iniciados hace más de dos semanas "no surgieron de la nada", ya que "el pueblo palestino lleva sometido a 56 años de asfixiante ocupación", en un contexto en el que "sus esperanzas de lograr una solución política se desvanecen".

Israel mantiene sus críticas

Israel ha respondido al alegato de Guterres por boca de su embajador ante la ONU, Gilad Erdan, para tachar de "desgracia" que el secretario general de la organización no se haya disculpado y siga sin dimitir, en la medida que no puede seguir en el puesto si "no entiende que el asesinato de inocentes ni tiene justificación ni antecedentes", informa el diario 'Times of Israel'.

Guterres, según Erdan, "distorsiona la realidad de nuevo". "Ayer dijo claramente que la masacre de Hamás 'no surgió de la nada'. Todo el mundo puede entender muy bien el significado de estas palabras, que Israel es culpable de las acciones de Hamás o, como poco, que representan una comprensión o una justificación por parte del secretario general de la masacre", ha agregado.