Escocia decide hoy su futuro

Tres siglos de historia común con el Reino Unido podrían cambiar si los escoceses votan a favor del 'sí' a la independencia. Los últimos sondeos dan una ligera ventaja al 'no' en un referéndum que ha generado mucha expectación en el exterior. Delegaciones catalanas y vascas asisten a las votaciones.

La campaña del 'no' mantiene una estrecha ventaja sobre el 'sí', de entre cuatro y seis puntos, según han revelado los últimos sondeos sobre intención de voto, a escasas horas de que abran los colegios electorales para que Escocia decida sobre su continuidad en Reino Unido.

La medición publicada el miércoles por la noche por el diario escocés 'Daily Record' es la que concede una mayor ventaja a 'Better Together', que obtendría un 53 por ciento, frente al 47 por ciento que conseguiría 'Yes Scotland'. Los indecisos representarían el nueve por ciento.

YouGov, en la misma línea, mantiene el liderazgo del 'no' con cuatro puntos por encima del 'sí', apuntando las mismas cifras que hace 24 horas: un 52 y un 48 por ciento, respectivamente. Además, reduce los indecisos al seis por ciento.

Estas encuestas reflejan la ajustada pugna que las dos propuestas sobre el futuro de Escocia que se medirán el jueves en las urnas han protagonizado a lo largo de la última semana.

A pesar de que los partidarios de la permanencia de Escocia en Reino Unido ganarían, según estos números, ambas campañas han mantenido la tensión hasta el último segundo, conscientes de que el pequeño porcentaje de indecisos decantará la balanza.