Dos elefantes se quedan dormidos en un jardín después de emborracharse con whisky de maíz

Los dos protagonistas de nuestra historia formaban parte de una manada de 14 que irrumpieron en la aldea en busca de alimento. Su alimentación no es baladí. Son herbívoros y se necesitan ingerir al día unos 300 kilos de plantas, hojas, frutos o cortezas. Además, beben entre 80 y 90 litros de agua al día.

En la aldea a la que llegaron, los paquidermos lo que buscaban era sobre todo maíz. Pero por el camino encontraron también un producto local: whisky de maíz. Y dieron buena cuenta de él. Terminaron bebiéndose 30 litros. Y por supuesto, el alcohol tuvo su efecto. Dos de los animales no pudieron aguantar el sopor y se quedaron dormidos en uno de los jardines de la aldea. La imagen fue recogida por un policía local y no tiene desperdicio. Los dos elefantes, profundamente dormidos, culete con culete, orejas gachas, la trompa recogida y una de las patas doblada. La perfecta imagen del sueño profundo.

De sus 12 compañeros no sabemos nada. Igual durmieron la mona a la salida de la aldea. Sus habitantes están acostumbrados a la presencia de los elefantes y aseguran que no le hacen asco al alcohol, aunque evidentemente ellos no se lo facilitan. Pero utilizan su famosa memoria de elefante para volver a las casas donde lo encontraron una vez.