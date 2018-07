El Ejército nigeriano rescata a 200 niñas y 93 mujeres del bosque de Sambisa

Nigeria no confirma que las mujeres liberadas sean parte de las más de 250 niñas secuestradas por la organización terrorista en la aldea de Chibok el 14 de abril de 2014.

El Ejército nigeriano ha recatado a 200 niñas y 93 mujeres del bosque de Sambisa, el último bastión conocido de Boko Haram, pero no ha podido confirmar que sean parte de las más de 250 niñas secuestradas por la organización terrorista en la aldea de Chibok el 14 de abril de 2014.



"Las tropas han rescatado esta tarde (hora local) a 200 niñas y 93 mujeres del bosque de Sambisa", han dicho las Fuerzas Armadas de Nigeria a través de su cuenta oficial en Twitter.



"No podemos confirmar que haya niñas de Chibok en este grupo", han subrayado, explicando que las liberadas aún no han sido interrogadas. "Daremos más detalles después", han prometido.



En la misma línea se ha expresado el portavoz del Ministerio de Defensa, el general Chris Olukolade. "Solo puedo confirmar que 200 niñas y 93 mujeres han sido liberadas. Aún tenemos que determinar su origen", ha recalcado, según el 'Nigerian Tribune'.



Los uniformados han indicado que esta masiva liberación de rehenes se ha producido en el marco de las operaciones militares con las que han conseguido "destruir" tres campamentos de Boko Haram en Sambisa, incluido el de Tokumbere.



Las fuerzas nigerianas, respaldadas por la Fuerza Aérea, invadieron el pasado 22 de abril el bosque de Sambisa y desde entonces --según han afirmado-- han acabado con varios campamentos de Boko Haram en este lugar.



Las niñas de Chibok

Boko Haram irrumpió hace un año en la aldea de Chibok, ubicada en el norte de Nigeria, y secuestró a las más de 250 alumnas de una escuela femenina, adelantando que haría de ellas esclavas sexuales con las comerciar.

Algunas de las niñas consiguieron escapar por sus propios medios, a pesar de que las autoridades nigerianas intentaron en algunos casos atribuirse el mérito, pero la mayoría de las menores siguen desaparecidas.

Este caso llamó la atención internacional dando lugar a una importante campaña mediática bajo el lema 'bring back our girls' ('devolvednos a nuestras niñas') en la que participaron líderes y personalidades de todo el mundo.