Detienen un tren con refugiados que querían llegar a la frontera con Austria

La policía intentó bajar a los estimados 300 refugiados para después trasladarlos en autobuses a un centro de acogida no especificado, aunque algunos de los inmigrantes comenzaron a protestar, por no querer ir a un campamento.

Después de varios intentos fallidos, la policía desistió y los refugiados se subieron de nuevo al tren, que sigue parado en la estación de Bicske, informó MTI. La policía húngara acudió al lugar con decenas agentes y con una veintena de vehículos, entre ellos autobuses.

Muchos de los 300 refugiados protestaron contra la medida, gritando "No camp! No camp!" (No al campamento). El tren había partido abarrotado de refugiados a las 11.18 hora local (09.18 GMT) de Budapest hacia la ciudad de Sopron, en el noreste de Hungría, junto a la frontera con Austria, según pudo comprobar Efe.

La información de la retención del tren parece haber llegado con rapidez a los refugiados en Budapest y en el siguiente tren que partió a Sopron ya no había refugiados. La ciudad de Bicske se encuentra a menos de 10 kilómetros al norte de Felcsut, el poblado natal del primer ministro húngaro, el conservador nacionalista Viktor Orbán, artífice de la política de mano dura frente a los refugiados en Hungría.