Apuñalan a seis personas durante la Marcha del Orgullo Gay en Jerusalén

Al menos seis personas resultaron heridas hoy, tres de ellas de gravedad, en un ataque con arma blanca mientras participaban en la Marcha del Orgullo Gay en Jerusalén, que se lleva a cabo bajo fuertes medidas de seguridad por la oposición de extremistas religiosos.

"Hemos atendido y evacuado a hospitales a seis personas con heridas de cuchillo. Tres han sufrido heridas de gravedad y otras tres están en situación moderada. Dos de ellos han sido trasladadas al hospital Shaare Zedek y los demás al Hadasa Ein Karem", confirmó a Efe Yonatan Yagodoski, portavoz de Maguen David Adom (MDA, la Estrella de David Roja, equivalente a la Cruz Roja).

Esa organización estaba prestando apoyo a la manifestación, por lo que sus servicios de emergencia "llegaron al lugar del ataque en cuestión de minutos", añadió.

El ataque tuvo lugar al final de la marcha, en el centro de la ciudad, cerca de la calle de Kerem Ayesod, sobre las siete de la tarde hora local (16.00 GMT).

Según confirmó a Efe una portavoz policial, el atacante es "un hombre judío" que ya ha sido detenido, lo que "impidió que continuase sus ataques y permitió que continuase la concentración".

"Un hombre salió de uno de los laterales y se puso a apuñalar a la gente. Rápidamente se le echaron encima varios policías y lo redujeron en cuestión de segundos", señaló a Efe una testigo presencial, que añadió: "había mucha sangre. Fue todo tan rápido que no nos dio tiempo a ver al autor".

El ataque y el sonido de sirenas de la Policía y ambulancias interrumpió de inmediato la música y el baile y cambió el ambiente festivo por uno de tristeza e indignación, según pudo constatar Efe.

Los asistentes se quejaban de que "los homosexuales no puedan vivir con seguridad" en esta ciudad, considerada santa por las tres religiones monoteístas, que tienen en común considerar la homosexualidad un pecado.

La presidenta de la asociación defensora de los homosexuales Casa Abierta, Dana Sharon, aseguró a Efe que, en lugar de disolver el acto, su organización ha llamado a los participantes a quedarse allí concentrados en rechazo al ataque.

El presidente de Lehava, organización extremista judía que convoca cada año una contra-manifestación a la marcha gay, Benzi Gobstein, negó a Efe que sus seguidores estuviesen involucrados en el incidente.

"No tiene que ver con nosotros. Nosotros no apoyamos la violencia y no creemos que ningún judío tenga que apuñalar a ningún judío", declaró.

Según Casa Abierta, alrededor de 5.000 personas marcharon hoy en el centro de Jerusalén para reivindicar los derechos de la comunidad gay y, como cada año, iban rodeados de fuertes medidas de seguridad en un dispositivo en el que participaron cientos de agentes.