Año Nuevo Chino: La lista negra de cosas que no debes hacer si quieres tener un buen 2024

La madrugada de este viernes millones de chinos darán la bienvenida al año nuevo. Una celebración que se extiende durante días y que abrirá sus puertas a su animal del zodiaco más preciado, el dragón, entre múltiples tradiciones y ritos para atraer la buena suerte.

Protocolo de actividades para el Año Nuevo Chino

La corresponsal de Onda Cero en China, Isabel Fueyo, explica que se cree que lo que se haga durante los primeros días del Año Nuevo Chino podría escribir completamente la suerte de uno para sus próximos 365. Así que realmente existe un protocolo de actividades que deben tenerse en cuenta para evitar arruinar de un plumazo los buenos propósitos que nos podría dejar el año del dragón.

Por ejemplo, uno no debería cortarse o lavarse el pelo. Al menos el primer día del año. En cantonés, el cabello se pronuncia faat, un sonido que suena similar al de la expresión de hacerse rico, de ahí que si te lo lavas o lo cortas das a entender que estás eliminando tus esperanzas de hacer fortuna los próximos meses.

Como contrapunto, esta semana es casi misión imposible encontrar hueco en alguna peluquería. Tampoco estrenaremos el año con ropa de color negro, especialmente si vamos a visitar a amigos, ya que recuerdan a la gente que se ha muerto y a los funerales.

Para seguir esquivando la mala suerte, no deberíamos comprar zapatos estos días, de nuevo, el sonido de esta palabra en chino se asemeja al del suspiro y así se interpreta que estas compras solo te traerán suspiros de decepciones durante el próximo año.

Tampoco debemos pasar por las librerías, porque la palabra libro que se pronuncian igual que "perder" y debe desterrarse de cualquier conversación estos días, sobre todo cuando uno de los entretenimientos familiares de estas celebraciones son los juegos de mesa como el mahjong y donde por supuesto, nadie quiere perder.

Y la última de las conocidas actividades que están en esta lista negra, es la de limpiar o barrer la casa, el primer día del año, si lo hacemos, nos llevaríamos por delante la fortuna que el cambio de año deja siempre sobre nuestros hogares.

Actividades o rituales que sí debemos seguir

La corresponsal de Onda Cero en China explica que el color rojo es símbolo de la buena suerte en China y hay que usarlo para todo, en la ropa, la decoración de la casa, de las calles. Y también las mandarinas, uno de los símbolos por excelencia de estas celebraciones. En cantonés, la mandarina es homófona con la palabra "oro" y "suerte, así que ya puedes imaginar lo que implica.

Replace this text with the error page you would like to serve to clients if your origin is offline.

Y lo que tampoco podemos pasar por alto son los Lai sees, esos sobres de color rojo que se rellenan con billetes que parecen recién salidos de imprenta y que se entregan a familiares, solteros y personal de servicio, con el objetivo de repartir la fortuna a nuestro alrededor.

Replace this text with the error page you would like to serve to clients if your origin is offline.