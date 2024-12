Juan Lobato no se arrepiente de su visita al notario: "Lo volvería a hacer cien veces"

Juan Lobato, ex dirigente del PSOE de Madrid ha concedido este lunes su primera entrevista tras presentar su dimisión. Lo ha hecho en el programa Espejo Público y ha respondido a todas las cuestiones relacionadas con su dimisión.

Lobato dejó su cargo el pasado 27 de noviembre tras las filtraciones de varios documentos relacionados con la investigación de la Fiscalía a Alberto González Amador, la pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Las horas previas a la dimisión de Lobato

El 25 de noviembre, diversos medios de comunicación publicaban que Juan Lobato había acudido a una notaría para registrar una conversación que mantuvo por Whatsapp con Pilar Sánchez Acera, la por aquel entonces jefa de gabinete de Óscar López. En esa conversación, Pilar Sánchez le mandó a Juan Lobato un email que el abogado del novio de Ayuso había enviado a la Fiscalía proponiendo un acuerdo a cambio de admitir los delitos que se le imputaban. El objetivo era que Lobato usara esa información en la Asamblea de Madrid contra la presidenta de la Comunidad.

Si bien, poner en conocimiento ante notario esta información provocó críticas por parte de los compañeros socialistas de Lobato, que él mismo calificó como "linchamiento" que no terminaba de entender.

Al principio, el ex-líder socialista aseguró que lucharía. Si bien, solo 48 horas después, presentó su renuncia a través de un comunicado en su cuenta de X.

No cambiaría su forma de actuar

Desde el primer momento, Lobato ha defendido su manera de proceder y se justificaba insinuando que podía haber intenciones ocultas a la hora de enviarle esa información: "Creo que había unas razones de fondo claramente para hacerlo" ha explicado en el programa de Susanna Griso.

El ex-dirigente del PSOE madrileño reconocía que pudo actuar con demasiada precaución. Aun así, se reafirmaba y aseguraba que si pudiera volver atrás no cambiaría su decisión: "Volvería a llevar a la notaría 100 veces más los mensajes". Además, decía que acudió al notario para dejar claras dos cosas: "Voy al notario para tener una copia de seguridad que acreditara el origen de ese documento, para acreditar que no me llega por la Fiscalía, sino que a mí se me dice que me llega por los medios de comunicación. Si me hubieran dicho que venía de la Fiscalía, yo habría ido inmediatamente a denunciarlo porque es un delito de revelación de secretos, con penas de hasta 5 años de prisión".

Descarta que la filtración proceda del partido y apunta a la notaría

No obstante ha matizado que "quizá acudiría a otra notaría", ya que tiene la impresión de que la filtración proviene de ahí. Lobato asegura que su visita al notario solo la conocía su círculo más íntimo, "casi familiar", comentaba.

Al mismo tiempo, descartaba que la filtración proviniera de dentro del partido socialista y que le hubieran traicionado: "Del partido lo sabían los más íntimos posibles. Es imposible que eso venga de ahí".

Sobre su dimisión, Juan Lobato ha explicado por qué lo hizo: "Vi que se iba a producir un enfrentamiento entre los militantes y la dirección del partido, y no me pareció conveniente". Al mismo tiempo ha confirmado que no descarta presentarse a las primarias de 2027 y ha criticado la excesiva jerarquización del PSOE: "Hay una línea que se fija desde la dirección, pero no hay cultura de una línea alternativa a lo que dice esa dirección. Es algo que ocurre en todos los partidos, que en teoría son democráticos, pero ahora tienen unas direcciones con unas estructuras más piramidales que en otras etapas de la historia".

El nuevo PSOE madrileño

Ahora el PSOE madrileño pasa por una etapa de renovación. El sustituto de Juan Lobato es Óscar López, el hasta ahora Ministro de Economía. El propio López lo anunciaba como un giro hacia una izquierda valiente, a lo que Lobato ha respondido contundente: "No me lo tomo como un ataque. Son eslóganes". Admite que fue algo "inesperado" enterarse de que Óscar López iba a liderar el PSOE madrileño, pero le califica como "una persona con una gran trayectoria".