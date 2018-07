Villacís (C's) pide que el 26J no sea "el día de la marmota" para España

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha pedido al resto de partidos que aprendan a ceder, a sentarse a dialogar y a trabajar por España para que el 26 de junio no sea para el electorado "el día de la marmota" y no se repita el resultado de los últimos comicios.

PARA QUE NO SE REPITAN LOS RESULTADOS

Según Villacís, la sensación actual que hay en el país es "de suspenso, de no haber hecho los deberes" a causa de partidos, que no ha especificado, que no se han esforzado lo suficiente para evitar la convocatoria de unas nuevas elecciones generales frente a otros, como el suyo, que a su juicio sí han hecho todo lo posible.

La portavoz municipal de Ciudadanos ha hecho estas declaraciones en la presentación de la conferencia que el portavoz de este partido en Les Corts Valencianes, Alexis Marí, ofrece en el Fórum Europa Tribuna Mediterránea.

Villacís ha lamentado que medios internacionales como el New York Times hayan destacado en sus portadas que "las rencillas y los odios atávicos" han frustrado el deseo de consenso para conseguir formar gobierno en España tras los resultados del pasado 20 de diciembre.

"Nos vemos obligados, nos sonroja, a decirles -a los electores- que voten de nuevo porque no nos ha gustado lo que han votado. Otros han preferido ver los toros desde la barrera", ha lamentado.

Según Villacís, hay partidos que en estos últimos meses "se han quedado en el rincón, no mojándose, no bajando al terreno de juego", frente a otros, como Ciudadanos, que sí querían "que las cosas fueran distintas, con reformas, trabajando, llamando y sentándose a negociar".

También ha expresado su confianza en que el resto de partidos "recoja el guante" lanzado por Ciudadanos para recortar el gasto electoral para el 26J en veinticinco millones de euros, aunque ha criticado que a algunas formaciones políticas "no les duele el dinero de los españoles".

La portavoz de C's ha defendido la labor de oposición ciudadana que hace su partido, "sensata, no tóxica ni negativa, con pocos prejuicios", y ha añadido: "Estamos demostrando una coherencia nacional. Creemos en el futuro del país. Es momento de gente sensata".