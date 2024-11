El vídeo de la ovación a Sánchez en el Congreso: recibido entre aplausos, tras la declaración de Víctor de Aldama

Pedro Sánchez ya ha regresado de Brasil -donde ha pasado toda la semana con motivo de la cumbre del G20- y se ha personado esta misma tarde en el Congreso de los Diputados, para estar en la votación de la forma fiscal que el Ejecutivo ha salvado in extremis, después del acuerdo al que han llegado PSOE y Podemos.

Otro de los titulares de la tarde, además de esa votación, ha sido sin duda cómo ha llegado Sánchez a la Cámara Baja: recibido entre aplausos y ovacionado por su partido. Esto, como decimos, puede que no fuera un hecho noticioso, si no fuese porque ha ocurrido horas después de que Víctor de Aldama haya tirado de la manta y ha implicado a no pocos ministros y altos cargos del PSOE, así como a la mujer del líder del Ejecutivo, Begoña Gómez.

Qué ha dicho de Aldama

El presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, le ha contado al juez detalles sobre la foto tomada junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un acto de presentación electoral y, según fuentes presentes en la declaración, dice que Sánchez quería verle, que le dio las gracias por lo que estaba haciendo.

"Me tienen informado de lo que haces y te doy las gracias", dice Aldama que le dijo el presidente del Gobierno.

En su declaración judicial voluntaria, cuyo objetivo es intentar salir de prisión preventiva, Aldama ha señalado que la foto que se hizo con el presidente del Gobierno y que ha trascendido en medios se la hicieron a petición de Pedro Sánchez a modo de agradecimiento por unas gestiones que había realizado en México a cuenta de unas licitaciones ferroviarias, unos contratos con varias empresas españolas interesadas.