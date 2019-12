Torra recurrirá la condena por los lazos amarillos y pedirá al Parlament que lo avale como president

Torra ha insistido en que este tribunal es "parcial" y que el proceso está lleno de irregularidades y por eso ha anunciado que llevará al Parlament la inhabilitación.

"A mí no me inhabilitará un tribunal con motivaciones políticas porque sólo lo puede hacer el Parlament de Cataluña. Por eso he pedido a los grupos parlamentarios que me dieron apoyo y a aquellos que quieran oponerse a la represión y al uso de la Justicia para hacer política, que lo expresen en una votación en el Parlament", ha dicho.

Torra ha anunciado que recurrirá la decisión ante el Tribunal Supremo con el objetivo último de que sea la Justicia Europea la que dictamine sobre su inhabilitación.

Según la sentencia, nada ampara la desobediencia en la que incurrió Torra, ni siquiera el constante recurso al derecho fundamental a la libertad de expresión. La sentencia deja claro que la JEC es competente y una autoridad superior a los presidentes autonómicos en materia electoral y que sus órdenes meridianas son sin posibilidad de interpretaciones.

