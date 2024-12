El Senado acoge una cumbre contra el aborto entre críticas del Gobierno que la califica como "intolerable"

El Senado ha acogido este lunes la VI Cumbre Transatlántica contra el aborto, organizado por Network for Values (Red Política por los Valores), organización internacional de ultraderecha, bajo el lema 'Por la libertad y la cultura de la vida'.

En este sentido, el presidente de Honor de la Network for Values España, el exministro Jaime Mayor Oreja, ha llamado a no tener "ningún temor" por defender el derecho a la vida. "Nosotros no tenemos que tener ningún temor. Estamos ganando a pesar de que la moda dominante siga rabiosa y enfadada con nosotros", ha asegurado durante su intervención en el acto, que ha tenido lugar en el antiguo Salón de Plenos de la Cámara Alta.

Asimismo, Mayor Oreja ha comparado el derecho al aborto con la esclavitud, que ha dicho que "fue también durante siglos una moda dominante especialmente en los países anglosajones". "Nosotros estamos señalando el corazón del debate del mundo occidental por tanto no debe sorprendernos que además de llamarnos fundamentalistas nos llamen ultras simplemente por defender el derecho a la vida simplemente por defender un concepto de la persona basada en la antropología cristiana", ha afirmado el exministro.

Por su parte, el fundador del ultraderechista Partido Republicano chileno, José Antonio Kast, ha aplaudido la celebración del evento "a pesar del intento minoritario de cancelación". "A pesar de esa intolerancia y a pesar de las descalificaciones que hoy día se oían ahí a la distancia", ha indicado.

"Quienes nos han intentado cancelar hoy, quienes nos caricaturizan en la prensa, quienes desparraman el odio a través de las redes sociales en nuestra contra, son aquellos que nos temen, y nos temen porque nos saben irreductibles. Saben que somos valientes, y que nunca vamos a claudicar en la defensa de estos valores. Ellos tienen claro que seguiremos adelante, aquí en España, en Hungría, en Colombia, en Chile, en cualquiera de los países que ustedes representan, porque esta red ha ido creciendo, y seguirá creciendo", ha afirmado Kast.

También el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha participado en la cumbre, donde antes de que comenzase ha reivindicado en declaraciones a medios "la cultura de la vida, frente a la cultura de la muerte". Además, ha afeado a la "banda criminal liderada por Sánchez" que impulse políticas como la eutanasia y como el aborto.

La celebración de la cumbre fue aprobada el 17 de julio en la Mesa del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, pero también el PSOE tiene representación. Eso sí, según aseguran fuentes socialistas ese punto no estaba en el orden del día, ni se debatió ni se votó, por lo que niegan que sus senadores votasen a favor.

La Red Política por los Valores se define en su página web como "una coalición transatlántica de líderes políticos comprometidos con la defensa de los derechos humanos, especialmente los referidos a la protección de la vida, la familia y las libertades fundamentales". A través de sus Cumbres la Red dice que ofrece "un espacio para reunirse e intercambiar ideas y experiencias políticas".

Redondo pide "más feminismo" frente a este "aquelarre contra la libertad

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha pedido "más feminismo" frente al "aquelarre contra la libertad" de la cumbre antiabortista que acoge este lunes el Senado.

"Este ataque a la libertad, este ataque a los derechos nos parece directamente reprobable y absolutamente intolerable. Por lo tanto, frente a ese intento de revertir los derechos, solamente hay un camino. Avance en derechos, más libertad y más feminismo", ha pedido Redondo en un vídeo difundido por el Ministerio de Igualdad.

Además, Redondo ha criticado que la Cámara Alta se convierta "en un parque temático de la extrema derecha frente a los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres". "Son derechos que, por otra parte, llevan decenios conquistados y, por lo tanto, esto es una vuelta atrás que nos parece realmente intolerable. No vamos a consentir que la extrema derecha en el Senado pretenda devolvernos a la caverna, porque realmente lo que se está produciendo es un desastre", ha recalcado.

Feministras contra el acto

Por otro lado, un grupo de feministas han protestado en la calle de la Encarnación, junto al Senado, en contra del acto. Marta, una de las participantes en la concentración, ha denunciado en declaraciones a medios que nadie haya hecho "nada" por impedir que la cumbre se celebrase en la Cámara Alta, "cuando además el aborto es legal en España". Además, ha destacado que hay medidas que tienen que garantizar el derecho al aborto y "no apoyar a este tipo de actos y mucho menos acogerlos en una institución pública como el Senado".

"Fuera fascistas de las instituciones", "aborto libre, seguro y gratuito", "fuera antielección del Senado" y "fuera rosarios de nuestros ovarios" han sido algunos de los gritos de las mujeres, que han protestado antes de que comenzase el acto.