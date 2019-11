El presidente de SCC, sobre el acoso en los Princesa de Girona: "Iban a la caza de gente 'bien vestida'"

En una entrevista en Antena 3

Después de que la consellera de Presidencia, Meritxell Budó, minimizara el acoso a algunos de los invitados a los Premios Princesa de Girona que no pudieron acceder al Palacio de Congresos, el presidente de SCC, José Ramón Bosch, cuenta una versión diferente: "Fue el kilómetro y medio más tremendo que he vivido. No se vio el nivel de odio y agresividad que había de grupitos sueltos que iban a la caza y captura de gente 'bien vestida', que era como teóricamente se nos tenía que identificar".