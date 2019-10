La estación de Sants amanece con normalidad en la jornada de huelga en Cataluña

Asimismo, los pasajeros bastante inquietos, muchos han adelantado su llegada hasta dos horas antes y permanecen sentados, casi con la mirada fija en sus paneles, para comprobar que sus trenes no han sufrido retrasos. "Tengo que salir a las 7.00 de la mañana y me he tenido que venir a las 4.30 en taxi, preveyendo que pudiera haber algo en esta concentración, que yo no llamo huelga porque huelga es para una cosa laboral, y esto de laboral no tiene nada", declara una pasajera y otra añade, "hemos venido mucho antes porque una de las marchas va a pasar por donde vivimos. Nos hemos venido a las 5.30 de la mañana aunque el tren sale a las 9.00".

En cuanto al AVE, los primeros trenes están entrando en la estación de Sants y su salida está prevista para las 6.05 de la mañana, uno procedente de Madrid y el otro de Lleida, de momento sin retrasos. La Policía no está pidiendo todavía los billetes en los accesos, como ha venido haciendo estos días, ante la aparente tranquilidad.

Además, Renfe ha instalado un tren de mercancías entre las líneas del AVE y las de media distancia para hacer más difícil un corte al servicio. En cuanto al resto de trenes también hay tranquilidad, al igual que en el metro.