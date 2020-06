Santiago Abascal: "Sería bueno un control antidroga a los diputados antes de acceder al pleno"

Carlos Mulet, portavoz de Compromís en el Senado, ha vuelto a pedir información sobre el permiso de armas del líder de Vox. Abascal responde que él no tiene problema en ser cacheado antes de entrar al Congreso y asegura que también deberían hacerse "controles antidroga".

Carlos Mulet, senador de Compromís, critica una supuesta "obstrucción del Gobierno" a aportar una documentación que solicitó en enero de 2020. Mulet dice estar preocupado porque Abascal, que ha confirmado en varias entrevistas ser poseedor de un revólver, pueda acudir al Congreso con el arma. Para ello solicitó documentación sobre la licencia de armas de Abascal y descubrir si acude con pistola al hemiciclo.

La respuesta del diputado de Vox no ha tardado en llegar, con puya incluida. "No tengo inconveniente en ser cacheado al entrar al Congreso. Es más, viendo a los socios del Gobierno de Sánchez e Iglesias, creo que convendría que todos pasen un control de armas y explosivos. Sería bueno también un control antidroga a los diputados antes de acceder al pleno", ha tuiteado Santiago Abascal.

Mulet ha respondido por escrito en un artículo a Santiago Abascal: "Obviamente, por lo que a mi respecta, ni entro con armas a ningún sitio ( y menos a los edificios de Congreso o Senado) es más, nunca he tenido un arma en mis manos, y no tendría ningún problema a pasar cualquier control de estupefacientes ( aviso que los niveles de cafeína igual sí que salen altos)". El diputado de Compromís asegura también que su partido ya pidió que se hicieran controles de estupefacientes en Congreso y Senado. Mulet, señala: "A fecha de hoy, el consumo de alcohol o drogas no está prohibido en el reglamento de las cámaras".

BUXADÉ

El portavoz de Vox, Jorge Buxadé, ha respondido, al ser preguntado sobre el control de armas a Santiago Abascal reclamado por Compromís, que se hagan también controles de drogas en el Congreso para detectar si los diputados han consumido sustancias psicotrópicas. "Pues hágase un control de drogas, en los partidos de fútbol se hacen", ha dicho Buxadé, y ha atribuido la petición de Compromís a la proximidad de las elecciones vascas y gallegas.

Seguro que te interesa...

-Coronavirus España: nuevos casos y muertos hoy, datos actualizados y últimas noticias

-El Ingreso Mínimo Vital sale adelante con el apoyo de todos los partidos excepto Vox