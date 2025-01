Sánchez vuelve a estar en manos de Junts: el voto que falta para aprobar la subida de las pensiones y las ayudas al transporte

El Gobierno tiene este miércoles en el Congreso su primera prueba de fuego para comprobar hasta donde llega la amenaza del líder de Junts, Carles Puigdemont, sobre su apoyo parlamentario después de suspender las negociaciones sectoriales entre su formación y el PSOE.

"Si hay decretos que hay que convalidar, que no nos busquen", advertía Puigdemont el pasado viernes desde Bruselas, después de que la Mesa del Congreso decidiera no pronunciarse y seguir estudiando si admite a trámite la proposición no de ley de Junts en la que pide a Pedro Sánchez someterse a una cuestión de confianza.

El pleno extraordinario del Congreso somete este miércoles a votación tres decretos económicos, una convalidación en la que, de nuevo, el Gobierno pondrá a prueba su capacidad para negociar.

Todas las miradas están puestas en el decreto ómnibus, que incluye un aumento de las pensiones, ayudas al transporte público, la subida del Salario Mínimo Interprofesional o ayudas a los afectados por la dana.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha confirmado conversaciones con los grupos parlamentarios para lograr los apoyos necesarios y ha confiado en que con su voto mejoren la vida de los ciudadanos, que es lo que persigue este decreto, ha dicho.

"Para eso nos han votado, para que les mejoremos la vida, no para que les perjudiquemos porque pudieran intentar querer hacer algún tipo de daño al Gobierno", añadía hoy el ministro en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

El PP y Junts, que pueden inclinar la balanza a favor o en contra, se reservan su voto hasta última hora.

PP, Junts y PNV dirán no al impuesto a las energéticas

En cuanto al decreto que busca prorrogar el impuesto a las energéticas, no hay dudas porque Junts y PNV, además del PP, ya han dejado claro que se oponen al mismo, lo que no ha evitado el enfado de Podemos, que llegó a un acuerdo con el Gobierno para que lo aprobara a cambio de apoyar su reforma fiscal.

La formación morada ha avisado ya de que no se sentará a negociar los presupuestos con el Ejecutivo si este impuesto no sigue en vigor, con lo que la brecha que se cerró en diciembre se vuelve a abrir. "Si no lo pueden cumplir, que no lo pacten", protestaba este martes el portavoz de Podemos en el Congreso, Javier Sánchez Serna.

El pleno del Congreso también votará en esta sesión extraordinaria el suplicatorio pedido por el Tribunal Supremo para investigar al exministro y exsecretario general del PSOE, José Luis Ábalos, por el caso Koldo; y posteriormente reunirá a la Diputación Permanente, donde se debatirán las peticiones de comparecencia de varios ministros pedidas por el Partido Popular.