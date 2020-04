Sánchez pide a los presidentes autonómicos su adhesión a un 'Pacto Nacional de Reconstrucción'

Sánchez ha explicado que el Gobierno quiere que "todos los sectores representativos de la sociedad estén presentes en la elaboración de este acuerdo nacional", esto es, los partidos políticos presentes en el Congreso, los gobiernos de comunidades autónomas, y los agentes sociales y económicos.

Tal y como les ha dicho Sánchez "en un Estado tan descentralizado como el nuestro, no tendría ningún sentido hacerlo sin las comunidades autónomas". Tras destacar que hace su propuesta "de corazón y de buena fe", el jefe del Ejecutivo les ha trasladado que es "primordial" enviar un "mensaje de coordinación, colaboración y cooperación", ya que, aunque entiende que hay "discrepancias" en algunas cuestiones como el grado de contundencia de la respuesta económica y social, "es importante que la ciudadanía vea a todos los partidos e instituciones juntos".

El presidente del Gobierno también ha resumido a los dirigentes autonómicos el acuerdo del Eurogrupo que se celebró la semana pasada y por el que las medidas aprobadas suman un esfuerzo colectivo de medio billón de euros, según las citadas fuentes. Sánchez ha indicado que el Eurogrupo aprobó este instrumento de apoyo para "mitigar los riesgos de desempleo", una propuesta realizada por la Comisión Europea por la que se emiten bonos en mercados internacionales. En su opinión, se trata de un "instrumento positivo" que supone un "primer paso para la mutualización europea". También, ha añadido, implica una línea para garantizar la liquidez a las empresas del Banco Europeo de Inversiones con hasta 200.000 millones de euros en garantías, alineado con los 100.000 millones que el Gobierno ha dispuesto a través del ICO.

Según el jefe del Ejecutivo, algunos países del Eurogrupo quisieron imponer una condicionalidad macroeconómica que en su opinión, "no tiene justificación en este momento", una postura que rechazaron tanto España como Italia y que llevó a que finalmente no exista esa condicionalidad. Sánchez ha garantizado que este mecanismo es una red de seguridad excepcional que pretende no utilizar y por eso se ha creado esta línea específica para el Covid-19 a la que acogerse sin condiciones de ajuste futuro.

El presidente ha indicado que el fondo de recuperación ofrecerá financiación para los próximos siete años y ha informado a los dirigentes de comunidades y ciudades autónomas que el Gobierno defenderá un "volumen de fondos ambicioso, sentando las bases para el desarrollo de la agenda social, verde, digital y de creación de empleo". En todo caso, el jefe del Ejecutivo ha dicho en la videoconferencia que habrá que ver el resultado final del Consejo Europeo previsto para el próximo 23 de abril, una fecha que, en su opinión, se ha fijado demasiado tarde.

Sánchez también ha aprovechado pare recopilar los datos de material adquirido hasta el momento. Según ha dicho, a fecha 11 de abril se han destinado más de 68,5 millones unidades de material por casi 900 millones de euros, y se está repartiendo el segundo millón de test rápidos y esta semana se van a hacer un total de 60.000. A los 81.900 profesionales sanitarios se han entregado, ha dicho, más de 18,5 millones de mascarillas y 3,5 millones de guantes.

En cuanto a la labor de las Fuerzas Armadas, ha indicado que hasta el 8 de abril han actuado en 1.200 localidades y han llegado hasta un total de 3.266 residencias de mayores para su desinfección. Este sábado se desplegaron casi 7.110 efectivos para realizar tareas sanitarias y el Ejercito del Aire ha preparado medios para transportar personas esta semana.

En lo que respecta al área del Ministerio de Transportes, el presidente ha explicado que la relación entre viajeros y plazas totales de tren sigue estando por debajo del 7 por ciento en todos los núcleos menos en Málaga, que está por debajo del 11 por ciento. Madrid y Barcelona han tenido un nivel de uso del 6,2 por ciento y por debajo del 5 por ciento están Murcia, Alicante, Bilbao, San Sebastián, toda Cantabria y Zaragoza. En el caso de RENFE, los índices de ocupación se encuentran entre el 3,4 y el 6 por ciento diario.

El número total de viajeros en AVE y larga distancia del viernes 10 de abril fue de 1.190, por lo que considera que se está viendo una "ralentización" del nivel de movilidad. Ese mismo día, el transporte de carretera fue de un 99 por ciento por debajo de un viernes normal y se paró toda la movilidad en los autobuses de larga distancia. En transporte aéreo, los datos representaron una caída del 94%.