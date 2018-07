Sánchez pedirá a Tsipras que inste a Iglesias al desbloqueo de la formación de Gobierno

El líder socialista y candidato a la Presidencia del Gobierno del PSOE, Pedro Sánchez, ha reclamado este jueves al primer ministro griego, Alexis Tsripas, aliado de Podemos, que pida al dirigente de la formación morada, Pablo Iglesias, que "desbloquee" la situación en España y "permita un Gobierno de cambio en España".

Según ha sabido Antena 3 Noticias, Pedro Sánchez tanteó a Errejón para que se abstuvieran y éste se mostró dispuesto a estudiar la propuesta.

"Yo hoy podría estar aquí como presidente del Gobierno", ha lamentado el secretario general del PSOE, que ha reconocido que su investidura no pudo salir adelante porque hubo quien "pensó más en los intereses personales que en los intereses generales de los españoles".

El gesto de Sánchez de pedir la mediación de Tsipras ha sido acogido con cierto sarcasmo desde el entorno de Podemos. Xavier Domènech ha recordado que "no hace falta ir a Grecia para conseguir un gobierno en España" y bastaría con que el PSOE asuma que hay una mayoría de izquierdas para un gobierno de cambio que, ha dejado claro, "no pasa por el pacto con Ciudadanos".

"El señor Iglesias está bloqueando la formación de un Gobierno progresista en España", ha recalcado, insistiendo en que esto sólo está beneficiando "a aquellos que están infligiendo esas políticas de austeridad", es decir, "a Rajoy y al Partido Popular".

Por su parte, Alexis Tsipras ha asegurado que no intercederá ante el líder de Podemos, Pablo Iglesias, para que facilite la investidura del secretario general del PSOE y candidato del partido a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, según han informado fuentes próximas al dirigente de Syriza.

"Alexis Tsipras no va a llamar a Pablo para pedirle que haga cosas que no quiera hacer. No es nuestro trabajo ni nos compete convencer a nadie para que participe en un Gobierno o no", han explicado fuentes próximas al primer ministro griego.

"No interferiremos en los asuntos internos de otro país", han subrayado las fuentes, que han admitido no obstante que "el primer ministro griego sigue con mucho interés la situación en España" y en que desde Atenas esperan que pueda formarse en España otro Gobierno "de gran cambio en el Sur de Europa tras Grecia y Portugal".