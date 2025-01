Sánchez y Díaz insisten en que el decreto ómnibus no se trocea

El futuro del Decreto Ómnibus o "multi-decreto" sigue en el aire. Y todo porque Pedro Sánchez ha insistido una y otra vez en meter en un solo decreto cuestiones de muy distinta naturaleza que no convencen a Junts, su principal socio necesario. Pero los socialistas, tras la votación frustrada del pasado miércoles evitan a toda costa culpar a Puigdemont y ponen el foco el PP.

Es la conclusión que se saca de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, reunida esta mañana y en la que su portavoz in pectore Enma López ya adelantaba ese mensaje: "estudiaremos la mejor fórmula para aprobar el decreto. No entendemos por qué el PP nos quiere hacer elegir". Se refería López a la petición del PP -y de Junts- de trocear un "super-decreto" lleno de muchas cosas diferentes que ni los Populares ni los de Puigdemont quieren votar a la vez.

PP y Junts rechazan el "todo en uno"

Y es que Puigdemont quería que el PSOE cumpliera sus pactos firmados hace meses y que en ese decreto se hablara de la oficialidad del catalán en Europa, de lo pactado en materia de inmigración o de la aplicación de la Ley de Amnistía, por no hablar de su rechazo a la subida de la electricidad o de los servicios básicos.

Por su parte, el PP rechaza el decreto sobre todo porque Sánchez incluye "de tapadillo" -dicen los Populares- el "regalo" que el gobierno hace al PNV: un palacete que reclaman los nacionalistas vascos como suyo -aunque sin mostrar escrituras oficiales- y que habrían comprado por 65.000 dólares en 1936, donde actualmente tiene su sede el Instituto Cervantes de París. Sobre este asunto, Vox no le va a la zaga. el partido de Santiago Abascal acaba de anunciar una querella contra el gobierno por prevaricar al entregar dicho palacete al PNV y exigiéndole su devolución inmediata al patrimonio del Estado.

Pero aunque unos y otros -PP y Junts- rechazan el multi-decreto, para el gobierno el culpable es el PP. Y no solo para el gobierno del PSOE que insiste -como dijo Sánchez ayer- "en buscar apoyos hasta debajo de las piedras", sino también para la parte de Sumar. En eso, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz están de acuerdo.

La líder de Sumar lo ha dejado claro esta mañana: Hay que presentar de nuevo el mismo decreto ómnibus sin trocearlo y -dice Díaz- "quiero ver yo que el PP vote de nuevo en contra de ese decreto porque les va a salir caro" -señalaba la Vicepresidenta en un desayuno informativo organizado por Europa Press.

El gobierno prefiere la baza del "dolor social"

Porque el gobierno ha decidido jugar la baza del "dolor social" como apuntaba Sánchez ya la semana pasada desde Fitur: que los ciudadanos sepan que si no se aprueba este decreto no habrá subida general de las pensiones en un 2,8% para 2025, ni aumentos adicionales para las pensiones mínimas y no contributivas, ni actualización del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), ni la prórroga de los descuentos en transporte público durante los primeros seis meses de 2025, ni prohibición de cortes de suministros básicos y desahucios para personas vulnerables, ni ayudas a los afectados por la DANA y por la erupción del volcán de La Palma.

Pero desde PP y Junts insisten: todo eso se puede aprobar mañana mismo... pero sin trampas ni trilerismo político. Sencillamente aprobando uno por uno cada punto. No a la vez para que en el decreto se cuelen medidas que solo interesan al gobierno.