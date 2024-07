Sánchez afea a la bancada del PP que no le escuche: "Menuda falta de educación"

Pedro Sánchez comparece a petición propia en el Congreso de los Diputados para presentar su plan de acción democrática en el que ha comenzado hablando de la situación económica del país. Posteriormente, el presidente del Gobierno ha iniciado a aclarar cuáles son sus medidas para que España tenga unos medios de comunicación "más transparentes".

Previo a las medidas anunciadas por Pedro Sánchez, el Congreso de los Diputados ha comenzado el pleno con un minuto de silencio para recordar a las mujeres asesinadas en lo que va de año.

Una vez iniciado su discurso, Pedro Sánchez ha hecho un parón para recriminar a la bancada del Partido Popular que no atendiesen a lo que estaba hablando desde la tribuna del Congreso. "Señora presidenta, los ciudadanos no lo verán, pero es que la bancada del Partido Popular está todo el rato hablando, no sé si es que no les interesa...", ha comentado el presidente del Gobierno a Francina Armengol.

Antes de seguir con su oratoria, Pedro Sánchez se ha vuelto a dirigir a los diputados del PP y les comentaba que "tantas comparecencias que pido y luego no escuchan nada...a lo suyo". "Menuda falta de educación", ha afirmado Sánchez para concluir.