Salvador Illa sobre el incidente de Simón: “Su credibilidad no está cuestionada"

Durante la rueda de prensa de ayer para dar los datos de la pandemia y la situación actual de España, el epidemiólogo le susurró a un periodista que iba a meterse el dedo en la nariz mientras estaban los micrófonos abiertos. El momento se hizo viral en las redes sociales.

“El señor Simón ayer volvió a protagonizar un incidente, siempre hay gente a la que le parece más anecdótico, otras que menos, quiero saber qué le parece a usted y por qué le mantiene como portavoz cuando su credibilidad sabe que está cuestionada”, ha preguntado Manso.

“La credibilidad de Simón no está cuestionada. Yo creo que es un servidor público como los que he conocido pocos. Me parece que hace un excelente trabajo y tiene su personalidad. Ha hecho un trabajo ingente. Hagamos el esfuerzo de ponernos en su lugar”, respondía Illa y añadía: “Ha comunicado siempre con exactitud. Diciendo las cosas como son y con el perfil técnico que le corresponde y yo siento mucho respeto y me siento muy afortunado de tenerle como colaborador”, ha sentenciado el ministro.