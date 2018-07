Sáenz de Santamaría reitera que salida de Reino Unido de la UE no sería bueno para nadie

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, ha defendido la permanencia del Reino Unido en la UE y ha asegurado que su salida no sería buena para nadie y especialmente para los británicos.

Así lo ha puesto de manifiesto la vicepresidenta, preguntada en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros sobre el "brexit" y la situación en Reino Unido tras el asesinato de la diputada Jo Cox.

En este sentido ha expresado la solidaridad de España con la familia y diputada asesinada, y ha avanzado que el Gobierno sigue los acontecimientos y mantiene contactos con los distintos partidos para unificar una posición ante el Consejo Europeo, que se celebrará tras el referéndum en el Reino Unido el próximo 23 de junio.

También ha reiterado que "Gibraltar es español haya o no "brexit". Se ha mostrado a favor de la permanencia del Reino Unido en la UE porque es "bueno para todos" y ha agregado que su salida "no sería buena para nadie y especialmente no lo sería para el Reino Unido.

Respecto a su impacto sobre la economía española, ha dicho que España está "en mejor situación" que hace unos años, lo que "nos permite encarar cualquier tipo de dificultades con una mayor solvencia que hace unos años".

"Imagínese si estos debates se hubieran producido sin que en España hubiéramos llevado a cabo reformas en el sector financiero y el saneamiento de la entidades de crédito", ha precisado.

Ello, ha agregado, permite a España, "ante la incertidumbre que supone el referéndum afrontarla desde la mejor posición".

Ha insistido que ahora se trata de poner en valor lo que supone la UE en términos de paz, libertad, desarrollo económico y social y avance en un mundo cada vez más globalizado.

Ha avanzado que el secretario de Estado para la UE, Fernando Eguidazu, mantiene contactos y la próxima semana hablará con los portavoces parlamentarios para fijar la posición ante el Consejo Europeo.

Ha dicho que desde distintos ministerios se sigue la evolución de los acontecimientos, principalmente desde Exteriores y Economía, y ha dejado claro que desde el Gobierno hay un mensaje claro de apoyo a que la permanencia es buena para España, para la UE y para el Reino Unido.