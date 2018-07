Sáenz de Santamaría: "Hacienda investigará del primero al último en los papeles de Panamá"

"Sea quien sea. Se llame uno como se llame o haya hecho lo que haya hecho", ha ratificado Sáenz de Santamaría en una entrevista en Telecinco.

La vicepresidenta, que ha asegurado que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no tiene ningún problema en dar explicaciones por este asunto aunque la sede para ello no es el Parlamento, ha recalcado que ha sido en la última legislatura en la que se ha establecido la obligación de declarar todos los bienes que los españoles tengan en el extranjero.

Una decisión que ha permitido aflorar, según ha recordado, un total de 126.000 millones de euros.

La vicepresidenta ha explicado que ante los "papeles de Panamá", la Agencia Tributaria actúa de oficio "se llame uno como se llame o haya hecho lo que haya hecho" para determinar si ha habido fraude o no.

Y ante la pregunta de si hará lo mismo incluso en el caso de Pilar de Borbón, ha insistido en que actuará "sea quien sea" porque "no mira el DNI" para tomar sus decisiones.

"La Agencia Tributaria no pasa una, y está bien", ha añadido antes de considerar que no se puede tolerar que en un estado unos contribuyan y otros no porque tengan más capacidad de eludir al fisco.

Por ello, ha explicado que Hacienda rastreará el origen del dinero en el extranjero de las personas españolas que figuran en los "papeles de Panamá".

Además, ha considerado que en este asunto está habiendo buena colaboración entre prensa, Fiscalía y Agencia Tributaría.