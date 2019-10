Rivera quiere ser presidente para "meter en la cárcel a quienes intenten romper España"

"No quiero ser presidente del Gobierno para tener un helicóptero o dormir en la Moncloa. Yo quiero ser presidente del Gobierno para protegeros a todos, proteger a las familias españolas y meter en la cárcel a quienes intenten romper nuestro país", ha dicho en su discurso en el acto '¡Basta Ya! Justicia y Convivencia', tras la intervención de la líder de Ciudadanos en Cataluña, Lorena Roldán, y la portavoz de Cs en el Congreso, Inés Arrimadas.

En referencia a los disturbios en Catalunya tras la sentencia del 1-O, ha afirmado que "no hay fuego, no hay barricada, no hay adoquín, no hay bola de acero, no hay mentira, señalamiento ni amenaza" que pueda frenar el proyecto de España, y ha mandado su apoyo a la Guardia Civil, la Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra.

Rivera ha asegurado que, al ver Barcelona "convertida en un incendio, convertida en símbolo de radicales", decidió viajar a Catalunya, pese a que el presidente Pedro Sánchez no se haya desplazado, ha dicho.

A los "sinvergüenzas y delincuentes que mientras tiraban adoquines a las cabezas de los policías gritaban a la vez 'las calles serán siempre nuestras", ha pedido decirles, con serenidad, que las calles son de todos.

También ha afirmado que la policía únicamente molesta a los delincuentes, y ha añadido: "¿Sabéis a quién le molesta la Guardia Civil en Cataluña? A Torra. Yo estoy orgulloso de que estén en Cataluña".

Según Rivera, el Estado no puede exhibir símbolos partidistas y debe proteger a sus ciudadanos, porque "el último ciudadano que vive en un pueblo de Girona tiene los mismos derechos que uno que vive en Madrid".

El líder de Ciudadanos ha sostenido que se necesita un gobierno "que defienda y que ataque a los poderosos arbitrarios y que llaman a la violencia"; los débiles son, ha dicho literalmente, las familias, los autónomos, los policías, los funcionarios, los periodistas agredidos, mientras que los poderosos son quienes cortan la autopista con el coche oficial, dice.

Sobre el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha afirmado que "algunos dicen ahora que tiene que dimitir", pero que en Ciudadanos son partidarios de aplicar el artículo 155 para cesarle y para volver a la convivencia.

Ha dicho que así se lo transmitió al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, hace alrededor de 40 días, a lo que el presidente le respondió, según Rivera, que son "muy pesados" con el artículo 155.

"Los que sabemos lo que pasa en Cataluña sabíamos que la iban a liar otra vez. ¿Lo sabíais o no lo sabíais?", se ha preguntado, y el público le ha respondido que sí, y han gritado otras consignas durante el acto, como 'Yo soy español', 'Libertad' y 'Basta ya'.